Marineland a annoncé la disparition d'une orque née en 2011 dans le parc, les associations de protection animale montent au créneau.

Le zoo Marineland situé à Antibes (Alpes-Maritimes) a annoncé la mort "soudaine et inattendue" de Moana, une des orques du parc, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2023. Les équipes et les soigneurs animaliers ont partagé leur "immense tristesse" après la disparition de la créature marine née à 2011 à Antibes. "En collaboration avec les autorités compétentes, un examen post mortem a été immédiatement diligenté et les premiers résultats seront connus dans les prochaines semaines", partage Marineland par voie de communiqué.

One Voice va porter plainte

Une nouvelle qui attise la colère des associations de protection animale, qui mènent un combat de longue date contre le parc aquatique. À l'annonce de la mort de Moana, One Voice regrette demander "pendant plus de 2 ans" une expertise vétérinaire indépendante. Une procédure en justice a été lancée par l'association.

LA HONTE ! Moana est morte. Nous lançons une procédure en justice. Pendant plus de 2 ans, nous avons demandé une expertise vétérinaire indépendante, Marineland s'y est opposé. Les responsables devront rendre des comptes, nous y veillerons. #StopDelphinarium pic.twitter.com/r0eKQclANv — One Voice (@onevoiceanimal) October 18, 2023

One Voice témoigne également : "un vétérinaire spécialiste des orques, ayant travaillé pour un autre delphinarium, s'est rendu sur place pour nous il y a deux semaines et son nouveau rapport est sans équivoque, l'état des orques est inquiétant".

Un mois plus tôt, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait désigné un expert judiciaire afin d'examiner l'état de santé de deux orques mâles et d'évaluer l'état des infrastructures de Marineland, à la demande de One Voice. Des experts mandatés par l'association avaient, avant cela, constaté des comportements répétitifs et stéréotypés chez les orques, qui pourraient s'apparenter à un mal-être, mais aussi des lésions sous-dermiques chez Moana.

D'autres orques inquiètent les associations depuis plusieurs années, notamment Inouk après des observations au niveau des dents et de la nageoire.