Trop de sucres et d’additifs dans les aliments pour bébé

De nombreux aliments destinés aux bébés affichent des allégations "santé", ces messages sur les emballages vantant des propriétés nutritionnelles. Pourtant, selon l'association de défense des consommateurs CLCV, un tiers de ces produits contiendrait trop de sucres et d’additifs. L’association demande donc aux industriels d’améliorer la qualité de leur offre.

"Réduit en sucre", "Sans sucres ajoutés", "Spécialement adaptés aux besoins de bébé" … De nombreux produits affichent des mentions qui leur confèrent une image "santé". En analysant 207 produits destinés aux nourrissons, l’association de défense des consommateurs CLCV a remarqué que c’est le cas pour 80 % des aliments infantiles.

"Mais le consommateur doit être vigilant et vérifier la liste des ingrédients", alerte la CLCV. "En effet, 30 % des références contiennent des ingrédients sucrants (sucre, miel, chocolat…) et 38 % des additifs. Par exemple, le P’tit gourmand saveur chocolat blanc de Nestlé affiche la mention ‘réduit en sucres’ mais il contient quand même 10 g/100 g de sucre, soit 3 fois plus qu’un yaourt nature au lait entier classique. Quant au produit laitier Blédidej biscuité saveur vanille de Blédina, une brique de 250 ml contient 5 additifs et l’équivalent de 2,5 morceaux de sucre !"

Ces constats montrent que la réglementation européenne n’est pas assez stricte pour les industriels et devrait être mise à jour. "Elle est jugée insuffisante par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) elle-même, qui recommande des mesures strictes pour les produits d’alimentation infantile", continue l’association. Laquelle appelle à "renforcer la réglementation européenne sur la composition nutritionnelle des produits infantiles qui est trop permissive. Elle doit fixer des teneurs maximales en sucres, matières grasses et sel, en se basant sur les recommandations de l’OMS."