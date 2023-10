Handball : le Roc a relevé la tête et enchaîné

En se réveillant en deuxième mi-temps contre Orthez, les Aveyronnais ont signé un troisième succès (36-32) de rang pour boucler leur série de trois réceptions, samedi 21 octobre.

En accueillant Orthez, équipe du ventre mou de la poule, samedi 21 octobre à l’Amphithéâtre, l’objectif du Roc était de faire une nouvelle fois le plein de points à domicile. Les hommes de Yohann Ploquin enchaînaient une troisième rencontre à domicile, et comme les deux précédentes fois : ils en sont ressortis vainqueurs (36-32).

Si les Aveyronnais étaient menés de deux buts à la pause (16-18), c’était un résultat logique tant les locaux ont fait preuve de fébrilité pendant toute la première période. Les coéquipiers du capitaine Robin Besset ont fait beaucoup trop de fautes de main, de passes approximatives, avec une défense laxiste par moments et des tirs hors cadre. Orthez en a profité notamment en contre, avec à la finition un excellent Lucas Lefebvre. Au tableau d’affichage cependant, les bleu marine vêtus de rouge hier, réussissaient à talonner leurs adversaires au score mais cédaient au gong.

À la pause, le coach Ploquin devait remettre de l’ordre dans le groupe loin de son niveau habituel. Et c’est un autre visage qu’ont montré les Ruthéno-Castonétois au retour des vestiaires. Avec davantage d’application, la machine du Roc jusqu’alors un peu rouillée retrouvait de l’aisance. Et à partir de la 40e minute, les locaux étaient bien plus solides en défense. L’écart montait à quatre buts en faveur du Roc. Et grâce à une qualité de jeu plus dans ses habitudes, le groupe de Ploquin a su maîtriser la fin de la rencontre et s’assurer un troisième succès de rang. Le tout avant de se frotter aux plus gros, surtout fin novembre. Mais avant ça, les Aveyronnais se déplaceront à Bègles, samedi 28 octobre (15 heures).

La réaction Yohann Ploquin, entraîneur de Rodez-Onet J’avais prévenu mon groupe : nous sommes dans une poule dans laquelle rien n’est facile. Nous devons garder notre rigueur, quel que soit l’adversaire. Ce soir (samdi 21 octobre), nous avons mis les ingrédients nécessaires en deuxième mi-temps. C’est un sport de contact, on ne doit pas l’oublier. Maintenant c’est un autre championnat qui commence. Les prochains matches se feront face à du plus costaud, il faudra être vigilant.