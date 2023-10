Paris : une campagne de vaccinatimenée dans tous les collèges de la Ville pour lutter contre le Papillomavirus

Le HPV, ou papillomavirus humain, est responsable chaque année de nombreux cas de cancers. Virus hautement contagieux, il se transmet lors des rapports sexuels, par simple contact. Depuis 2007, un vaccin permet de se protéger des HPV les plus fréquents. En 2023-2024, une campagne nationale de vaccination, gratuite, est organisée dans les collèges, pour tous les élèves de 5e, filles et garçons, qui le souhaitent. Le point sur toutes les modalités.

Pour que votre enfant puisse être vacciné, les deux parents doivent remplir l’autorisation parentale transmise par le collège ou disponible en téléchargement ci-dessous. Si un des deux parents ne peut pas signer, la personne signataire devra certifier, en cochant une case, qu’elle a bien l’autorisation du second parent.

Le jour de la vaccination, l’enfant doit absolument présenter son carnet de santé, sinon il ne pourra pas être vacciné.

Le « vaccin HPV » est un vaccin qui permet de protéger contre 9 types de virus HPV très fréquents et qui sont responsables de différents types de cancers : cancer du col de l’utérus, de l’utérus, du vagin, du pénis, de l’anus, de la cavité orale, de l’oropharynx, des amygdales.

Le vaccin HPV protège aussi contre des tumeurs bénignes provoquées par certains types de HPV : les condylomes, également appelés verrues génitales.

À l’heure actuelle, il n’y a aucun traitement contre le virus lui-même, le vaccin est donc le meilleur moyen de se protéger efficacement contre les infections à HPV.

Il est fortement recommandé de réaliser la vaccination des garçons et des filles entre 11 ans et 14 ans, avant le début de la vie sexuelle, avec un schéma de vaccination en deux doses. Il est encore possible de se faire vacciner entre 15 ans et 19 ans, avec un schéma de vaccination en trois doses. Le vaccin est préventif : il n’est pas efficace sur les infections déjà en cours, seulement sur celles qui pourraient avoir lieu dans le futur, une fois le vaccin réalisé. C’est pourquoi il est important que garçons et filles en bénéficient avant le début de toute activité sexuelle, même si cela paraît encore loin à leur âge.

Cette vaccination est proposée au collège, aux élèves des classes de 5e, afin d’atteindre un maximum de personnes au sein d’une même génération ou classe d’âge. Cette vaccination organisée est simple pour les parents, qui n’ont plus besoin de prendre rendez-vous chez leur médecin ni d’aller acheter le vaccin à la pharmacie. Elle est entièrement gratuite.

Avec cette campagne de vaccination au collège, qui se reproduira tous les ans pour chaque génération d’élèves de cinquième, les autorités sanitaires espèrent atteindre un bon taux de couverture vaccinale, qui permettra de réduire la circulation du virus et le nombre de cancers associés en France.