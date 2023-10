Plusieurs secteurs quittent le niveau d'alerte maximal, bien que le déficit de pluie reste alarmant en Aveyron.

Le temps exceptionnellement chaud et sec du mois de septembre et de début octobre n'a cessé d'aggraver les niveaux de sécheresse en Aveyron, malgré les épisodes de pluies semées ici et là durant deux mois. Mais les précipitations conséquentes, arrivées à partir du 18 octobre, commencent à changer la donne.

"Ces apports pluvieux améliorent la situation du département et font remonter l'indice d'humidité des sols", annonce la préfecture de l'Aveyron. L'épisode cévenol du 19 au 21 octobre a permis un arrosage de 10 à 20 mm de pluie partout sur le territoire, et entre 50 et 60 mm sur les monts d'Aubrac. Le front pluvio-orageux du 23 au 24 octobre ensuite a permis d'arroser le villefranchois (15 à 25 mm), le nord et le sud-est du département (20 à 60 mm), quand le reste de l'Aveyron a connu entre 5 et 20 mm.

De nouveaux épisodes pluvieux annoncés cette semaine "seront bénéfiques pour le niveau d’hydratation des sols et les milieux, avec des débits en forte hausse sur la majorité des cours d’eau". En revanche, le déficit de pluviométrie reste très élevé par rapport à la normale partielle de référence (qui se base sur la période 1991-2020). Ce déficit était toujours de 42 % au 23 octobre, et pouvait grimper jusqu'à 75 % sur l'ouest du département.

Des secteurs ne sont plus en alerte maximale

"Les sols sont très secs et le déficit de pluviométrie est encore important en Aveyron, alors que les nappes phréatiques vont entrer en période de recharge. Il faut maintenir les efforts de sobriété sur tous les usages de l’eau", prévient la préfecture.

Pas question donc de lever les restrictions d'usage et de prélèvements de l'eau à partir du milieu naturel, mais un abaissement progressif de ces dernières va entrer en vigueur à compter de samedi 28 octobre 2023.

En rouge les secteurs en niveau "crise", en orange les secteurs en "alerte renforcée", en jaune les secteurs en "alerte" et en gris les secteurs en "vigilance". Préfecture de l'Aveyron

Voici les secteurs qui restent en niveau d'alerte maximal (niveau "crise") :

la Bonnette et ses affluents

la Baye et ses affluents

la Seye et ses affluents

le Rance

l’Orb

l’Hérault.

Les secteurs qui redescent ou qui sont maintenus en niveau "alerte renforée" :

Affluents du Lot amont (passage de "crise" à "alerte renforcée")

la Truyère (passage de "crise" à "alerte renforcée")

Affluents du Lot domanial amont (passage de "crise" à "alerte renforcée")

la Diège (passage de "crise" à "alerte renforcée")

l’Aveyron source et son bassin (passage de "crise" à "alerte renforcée")

le Viaur non réalimenté et les affluents du Viaur (passage de "crise" à "alerte renforcée")

le Cérou non réalimenté et ses affluents (passage de "crise" à "alerte renforcée")

l’Alzou et ses affluents (passage de "crise" à "alerte renforcée")

le Dourdou de Camarès amont et Len (passage de "crise" à "alerte renforcée")

le Dourdou de Camarès aval et Sorgues (passage de "crise" à "alerte renforcée")

Affluents rive droite du Tarn médian (maintien en "alerte renforcée")

Les secteurs qui redescent ou qui sont maintenus en niveau "alerte" :

le Dourdou de Conques (passage de "alerte renforcée" à "alerte")

l’Aveyron médian et son bassin (passage de "alerte renforcée" à "alerte")

la Basse vallée de l’Aveyron et son bassin (passage de "alerte renforcée" à "alerte")

la Serène et ses affluents (passage de "alerte renforcée" à "alerte")

Les secteurs qui redescendent ou qui sont maintenus en niveau "vigilance" :