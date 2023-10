Florentin-la-Capelle. Les Genêts d’or ont soufflé leurs 40 bougies

Samedi dernier était jour de fête pour le club des Genêts d’or. Il fêtait ce jour-là ses 40 ans ! C’est Jean Teyssèdre qui l’a créé en 1983.

La journée a débuté par une messe célébrée par l’Abbé Puech. Selon les traditions festives, fouace et vin blanc étaient distribués à la sortie dans une ambiance chaleureuse. Le groupe s’est ensuite rendu à l’espace multifonctionnel où la salle était égayée de couleurs vertes et jaunes en lien avec le nom du club.

La présidente, Isabelle Veyre, a prononcé un petit discours d’accueil devant les 80 personnes présentes. Des fleurs étaient offertes par l’association à la présidente d’honneur : Denise Teyssèdre ainsi qu’aux anciennes présidentes : Christiane Baduel et Michèle Freeman, le maire a tenu lui aussi à prendre le micro disant sa satisfaction d’être là en ce jour anniversaire et donnant rendez-vous dans 10 ans pour les 50 ans du club. Le repas préparé et servi par la maison Grialou de Mur-de-Barrez a débuté joyeusement par un kir et des mises en bouche. Au cours de ces agapes, un chant de Michel Delpech dont les paroles avaient été adaptées pour le club a été interprété par des membres du conseil d’administration. En fin de repas, un diaporama de photos a été présenté rappelant à tous de bons souvenirs.

L’omelette norvégienne sous les bougies crépitantes accompagnées de champagne clôturait ce banquet d’anniversaire.

Des musiciens de l’association Tradicapelle se sont installés avec leurs instruments à la grande joie des danseurs. Brigitte Kolasinsky adhérente et artiste peintre avait exposé quelques-unes de ses toiles ainsi que celles de ses élèves de l’atelier peinture, les participants ont apprécié cette initiative qui leur a permis de découvrir les talents de chacun. D’autres ont pu s’adonner au plaisir des jeux de société dont la belote. C’est dans cette ambiance "bon enfant" que cette belle journée s’est terminée.

Le programme de ces festivités prévu par le club s’est poursuivi le lendemain après-midi avec une pièce de théâtre ouverte à tous. Il s’agissait de "Un de la Canebière", les déboires amoureux de trois pêcheurs marseillais qui veulent séduire leurs belles en leur faisant croire qu’ils possèdent une usine de boîte à sardines. Cette pièce était entrecoupée de petites chansons.

Le club remercie vivement la mairie pour son aide précieuse, l’Abbé Puech pour avoir accepté de venir jusqu’à Florentin, Angélique Aurières conseillère numérique ainsi que tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de cette jolie fête.