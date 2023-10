Cela faisait presque une semaine que les parents étaient recherchés, après le sauvetage d'un nouveau-né dans un conteneur à poubelle à Rennes.

Abandonné juste après sa naissance, un nouveau-né a été miraculeusement sauvé d'un conteneur à poubelle enterré à Rennes (Ille-et-Vilaine), vendredi 20 octobre 2023. Une habitante avait entendu des pleurs et avait alerté les secours à temps.

Actu.fr révèle ce jeudi que les parents "présumés" du bébé ont été interpellés. Le parquet de Rennes annonce qu'ils sont actuellement en garde à vue pour tentative d'assassinat. Les circonstances des interpellations n'ont pas été communiquées, ni le profil des parents.

Le bébé confié aux services d'aide sociale

"On a fini par voir un sac bouger. On ne s'est pas parlé, on a compris", a témoigné le caporal-chef Steven Robert auprès de nos confrères d'Actu.fr, lui qui est descendu dans le conteneur à poubelle avec cinq autres pompiers. Il avait décrit un "conduit étroit d'environ 40-50 centimètres de large et de 2,50 mètres de profondeur", où le nouveau-né avait été jeté et attendait une mort certaine.

"Je l'ai pris dans mes mains et c'est au moment où je l'ai redressé qu'il a commencé à crier". C'est une fois hors du conduit que le cordon du nouveau-né a été coupé et que le petit être a été transporté à la maternité de l'hôpital Sud de Rennes.

Le bébé a été prénommé Noah Briac Alban. Hospitalisé, il a été confié aux services d'aide sociale à l'enfance du Département d'Ille-et-Vilaine.