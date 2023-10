La jeune maman est passée aux aveux, elle a accouché dans sa chambre avant d'abandonner son enfant dans un conteneur à poubelle à Rennes.

Alertée par des pleurs, une riveraine a alerté les secours juste à temps vendredi 20 octobre 2023. À Rennes, les pompiers sont descendus dans un conteneur à poubelle où, dans un sac plastique, ils ont miraculeusement secouru un nouveau-né.

Les parents ont été retrouvés et placés en garde à vue six jours plus tard. Ce samedi 28 octobre, le procureur de Rennes, Philippe Astruc, annonce que le père a été libéré sans poursuites car il a été vérifié qu'il se trouvait sur son lieu de travail au moment des faits. La mère, en revanche, a reconnu avait abandonné son enfant dans la poubelle.

"Dans un sac plastique, puis dans un sac-poubelle"

Comme le précise Actu.fr, qui avait révélé l'affaire, les analyses ADN ont confirmé qu'il s'agissait bien de la mère du nourrisson. Il s'agirait d'une lycéenne de 17 ans qui aurait accouché dans sa chambre, avant de mettre le bébé dans un sac plastique, puis dans un sac-poubelle, avant de le placer dans le conteneur situé près de son domicile.

La jeune maman a confirmé être au courant depuis plusieurs mois qu'elle était enceinte. Une information judiciaire a été ouverte pour le chef de tentative d'assassinat, la mère sera déférée ce samedi devant le parquet de Rennes.

L'enfant blessé, mais en vie

L'enfant a été pris en charge dès le moment où il s'est retrouvé dans les bras de ses sauveurs, vendredi. Il serait bien né à terme.

L'enfant souffre en revanche d'une fracture au niveau du crâne. L'origine n'est pas encore connue.