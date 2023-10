Essonne : un bébé de 3 mois avec une blessure par balle décède, sa mère dans un état grave, deux suspects en garde à vue dont le père, vers la piste d'un drame familial ?

Un drame s'est noué dans la nuit du 25 au 26 octobre dans l'Essonne sur la commune de Milly-la-Forêt.

Que s'est-il passé dans la nuit de mercredi 25 octobre à jeudi 26 octobre 2023, en région parisienne, dans un logement situé à Milly-la-Forêt, commune d'Essonne.

Un homme dépose un nourrisson à l'hôpital

Comme le rapporte Le Parisien, c'est au coeur de la soirée qu'un homme, qui se présente comme étant le père d'un nourrisson âgé de 3 mois, dépose l'enfant à l’hôpital de Fontainebleau (Seine-et-Marne) aux alentours entre 21 h et 23 h.

A ce moment-là, la petite fille présente une blessure par balle au thorax.

La petite fille décède

La petite fille est prise en charge en urgence dès son arrivée à l'hôpital. Malheureusement, elle ne survit pas survécu à ses blessures.

La maman dans un état grave

Toujours selon nos confrères, une femme qui s'avère être la maman du bébé, a été retrouvée dans un état grave, également blessée par balle, près du centre équestre de la commune Milly-la-Forêt, d'après des informations de BFMTV. C'est un couple rentrant d'une soirée qui aurait découvert la victime.

Hospitalisée dans un état grave, on ne sait pas à cette heure si ses jours sont en danger.

Deux personnes en garde à vue

Le père de famille, qui comme l'indique Le Parisien, serait un élu municipal, a été interpellé deux heures plus tard par les services de police de Fontainebleau en compagnie d'un deuxième individu âgé, lui, de 67 ans. Ils sont actuellement en garde à vue.

Ce que l'on sait de l'enquête

Toujours selon nos confrères respectifs, le père de la petite fille décédée, une information confirmée par le procureur de la République, aurait livré comme version des faits explique avoir découvert l'enfant dans son couffin blessée alors qu'il était parti faire une course à la demande de sa femme. Il raconte aussi que cette dernière n'était plus au domicile familiale à son retour et indique avoir retrouvé une mare de sang.

Un fusil de type 22 long rifle aurait été saisie au domicile du couple, toujours selon une information du Parisien.