Brommat. L’Orchestre départemental d’harmonie a conquis le public barrézien

Sur invitation de la municipalité et de l’association des parents d’élèves, l’Orchestre départemental d’harmonie de l’Aveyron s’est produit au gymnase de Pleau-Brommat. Le répertoire de l’orchestre aborde des transcriptions d’œuvres classiques, des musiques de film, mais s’oriente aussi vers des compositions spécifiques pour orchestre d’harmonie, des pièces contemporaines, des musiques du monde en passant également par des morceaux plus récents : jazz, swing… Au cours de cette soirée, les musiciens sous la direction musicale de Mikaël Chamayou et Timoté Bergez ont interprété des œuvres de Giacomo Puccini, Gustav Holst, James M. David, Samuel R. Hazo, Benny Goodman… Mais aussi "Loch Nevis" du compositeur Nicolas Dru (création 2023) initiée par la Fédération départementale des sociétés musicales de l’Aveyron (FDSMA) à destination de l’Orchestre départemental et qui a été travaillée durant la semaine de stage qui s’est déroulée à Saint-Affrique, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie (DRAC). Une soirée exceptionnelle très appréciée à en juger les applaudissements nourris du public.