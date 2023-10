Course pédestre : une première participation au trail des Hospitaliers victorieuse pour l'Aveyronnais Alex Molin-Pradel

Alex Molin-Pradel s'est imposé dimanche midi, à Nant.

Dimanche, le Marmot Alex Molin-Pradel a assuré le spectacle dans le Sud-Aveyron, pour s’adjuger le trail des Hospitaliers (75 kilomètres, 3490 mètres de dénivelé positif). Un premier titre… pour sa toute première participation à cette épreuve ! En effet, s’il avait remporté la course longue de 14 kilomètres ici même en 2019, il ne s’était encore jamais aligné sur la distance reine. Alors, cette saison, il avait coché ce dernier week-end d’octobre : "Il y a un mois, j’étais venu repérer les lieux tout seul pour prendre mes marques. C’est une belle course qu’on m’a beaucoup vantée, donc c’était un objectif que j’avais en tête depuis le début de l’année. J’ai voulu faire les choses bien. Ça fait plusieurs mois que je me prépare. Depuis juin, je n’ai pas fait de compétition en trail, pour me concentrer essentiellement sur les Hospitaliers."

Une préparation qui s’est donc avérée payante, puisque le licencié de Foulées Rodez s’est imposé en solitaire, à l’heure du déjeuner. Plus de 17 minutes avant Fabien Beaufils et 48 avant Thomas de Rosanbo, qui complète le podium. La victoire de Molin-Pradel a pourtant mis du temps à se dessiner, puisque le deuxième à l’arrivée a fait la course en tête, avec deux minutes d’avance, jusqu’au kilomètre 30. Avant que le Marmot ne le dépasse, pour s’envoler vers le titre. Un sacre qui est revenu à Delphine Levasseur chez les femmes.

Ce week-end, le festival des Hospitaliers abritait également deux autres épreuves. Le trail du Larzac-Dourbie (29,65 kilomètres) et la Nantaise (13,6). Des courses respectivement remportées par Matthieu Besalduch et Loïc Raynal, chez les hommes, et par Audrey Manaute et Maëlys Cubaynes, chez les dames.