Ségur. Sortir de l’ilectronisme avec la MSA

Face à la dématérialisation des actes administratifs, nous ne sommes pas tous égaux. Quel que soit notre âge, nous n’avons pas tous la même appétence et compétence pour l’usage des outils numériques.

Au niveau national, l’illectronisme touche près de 13 millions de personnes. Dans les zones rurales, cette réalité impacte beaucoup de ressortissants agricoles. Aussi, afin d’agir pour l’inclusion numérique et ne laisser personne au bord de la route du tout numérique, les élus MSA du comité territorial du Lévezou Ségala ont proposé dans sept communes, six journées aux adhérents MSA pour découvrir les fonctionnalités des services en ligne et le site MSA Midi-Pyrénées Nord. Après Prades de Salars, c’est à Ségur que la route du SEL a fait escale. Les personnes ont été accueillies autour de boissons et de gâteaux par les déléguées MSA du territoire, Marie-Christine Colin et Nelly Contastin. Chaque participant a individuellement été reçu par une chargée d’accueil de la MSA qui, au regard de leurs besoins, les a guidés pour s’approprier le site internet de la MSA et les services proposés mais également créer leur espace personnel.

À l’issue du rendez-vous, chacun a renseigné un questionnaire d’évaluation. La majorité des personnes a exprimé une très forte satisfaction tant pour l’accueil qui leur a été réservée par les élues et les salariés de la MSA que pour les réponses à leurs interrogations.

Certaines mêmes, très réticentes à l’usage des outils numériques et d’internet, ont dit que dorénavant elles utiliseraient plus leur espace privé.

Enfin, les ressortissants agricoles ont exprimé leur fort attachement au contact en présentiel et à cette proximité territoriale de la MSA.