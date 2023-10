Réquista. Une foire d’octobre bien fréquentée

La foire mensuelle a connu son succès habituel, bénéficiant d’un temps serein sous un ciel ensoleillé, une température agréable. Les petits groupes faisant la causette ralentissaient la circulation des acheteurs dans la rue centrale. La foire de Réquista, une des plus importantes de la région, fait partie des traditions depuis plus de 700 ans et les habitants des alentours ne la manquent sous aucun prétexte. Elle fait partie de leurs distractions mensuelles, c’est leur sortie incontournable du deuxième jeudi du mois, même s’ils n’ont pas d’achat particulier à y faire. Ils y rencontrent des connaissances pour discuter. La foire renforce le lien social. Les forains, toujours fidèles apportent des produits différents de ceux que l’on trouve sur place : paëlla, couscous etc. Ce jour-là, un restaurant propose de la tête de veau toujours très appréciée. Prochaine date à retenir, le jeudi 9 novembre.