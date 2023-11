Auriac-Lagast. L´Aveyron jazz Big band en concert

Kalbéni invite à venir découvrir l’Aveyron jazz Big band à Auriac-Lagast vendredi 10 novembre à 20 h 30. L´Aveyron Jazz Big Band est une formation musicale constituée de 15 musiciens professionnels, enseignants en conservatoires, membres d’orchestres symphoniques et jazzmen, l’Aveyron Jazz Big Band est un véritable "grand orchestre de jazz" sous la direction de Nicolas Dru. Il est composé dans sa forme la plus traditionnelle de 4 trompettes, 5 saxophones et 4 trombones pour les instruments à vent, complétés d´une section rythmique (piano, guitare, basse et batterie). L´association de ces instruments, de par leur nombre et leur complémentarité, offre des musiques aux sonorités riches, spectaculaires et entraînantes.

Cette esthétique musicale cumule la rigueur de la musique orchestrale dite "sérieuse", écrite, avec la liberté des moments improvisés dans le jazz, ce qui en fait un orchestre polyvalent capable de satisfaire un public large aux divers horizons.

Infos : socioculturel@requistanais.fr – 06 31 90 32 02 – Entrée 12 €.