Auriac-Lagast. Les marcheurs à Salles-la-Source

Pour la reprise des randos, 26 marcheurs se sont retrouvés à Salles-la-Source. Au programme, traversée du village par une ruelle en escaliers et d’agréables chemins bordés de vignes. Un arrêt s’est imposé devant les deux cascades, dont celle de la Roque, moins impressionnante que sa grande sœur, mais plus sauvage dans son écrin de mousses et de fougères. Tandis qu’une partie du groupe poursuit la marche, d’autres empruntent un chemin escarpé qui les amène au flanc de la falaise.

Le groupe réuni se retrouve peu après sur le plateau du Causse Comtal. Et c’est face à ce paysage enneigé que les guides Bernard et Marie-Thé ont fait découvrir à tous un magnifique dolmen. Avant de se séparer, les marcheurs ont savouré de délicieuses pâtisseries fait maison. Après l’effort…