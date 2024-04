Auriac-Lagast. "Le cheval du roi" a fait l’unanimité parmi les marcheurs du jour

Où que vous soyez aux alentours, votre regard s’arrête sur ce bosquet d’arbres perché à 623 mètres d’altitude, commune de Flauzins, et à l’intérieur duquel se trouve un mégalithe de 5 à 6 tonnes (dolmen ?) appelé le "cheval du roi" du fait de sa forme en dos d’âne.

Vingt-cinq marcheurs étaient présents afin de percer le mystère du "cheval du roi", à essayer de comprendre pourquoi ce nom qui est un nom royal sur ce sommet du Puech de Fournols attirait tant. Avant la récompense du sommet et sa vue magnifique du Cantal jusqu’aux Pyrénées, il a fallu marcher, grimper un sentier depuis Lescure-Jaoul, point de départ. Plus loin, au passage d’un pont, l’œuvre du chanoine Théophile Chincholle (1867-1947) était évoquée. Il a été très actif notamment pour la construction d’un barrage et d’une usine sur le Jaoul et fournissant de l’électricité à 19 communes en 1927. Les Auriacois ont rejoint le lit de la rivière qui alimente une petite centrale électrique en fonction et ont débuté une longue montée en s’arrêtant sur le site de Cadoul. L’ascension s’est poursuivie jusqu’au sommet, atteint après 9 km et 2 h 30 de marche effective. Une journée pleine avec un gros dénivelé que les 25 marcheurs ont négocié aisément, le plaisir, la vue au sommet, la camaraderie et le nom magique du "cheval du roi" ayant motivé le groupe des Auriacois.