Auriac-Lagast. Les marcheurs ont fini de marcher

C’est au pied de l’imposante tour moyenâgeuse du château de Calmont que débute la balade matinale. L’air est frais, mais le ciel d’un bleu transparent annonce une belle journée. Vingt-cinq marcheurs sont prêts à attaquer la descente vers La Nauze.

Un petit effort et les randonneurs atteignent le plateau. Ici, l’horizon s’élargit et fait découvrir au loin la pyramide du Lagast et plus loin encore les Pyrénées ; là, c’est Calmont, chapeauté par son donjon qui s’offre au regard. Et partout les feuilles luisantes des houx parés de leurs fruits écarlates tranchent avec la beauté majestueuse des chênes.

Arrivée sur le village de Calmont où, si l’on écoutait son histoire, ruelles et maisons à colombages et encorbellements transporteraient dans une autre vie, celle que l’on vivait à l’ombre du Château vers le XIe siècle. Mais la matinée s’achève et c’est à Ceignac "Au Parfum D’Aveyron", que le groupe se retrouve pour terminer cette saison de randonnée. Quarante-trois marcheurs partagent ce moment convivial, suivi de l’assemblée générale de l’association en clôture d’une nouvelle saison riche en balades et en découvertes.