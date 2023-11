Réquista. Natur’âges : des ateliers pour les aînés

Le point info seniors du Réquistanais et Kalbéni, en partenariat avec l’ADMR, le centre de soins infirmier, le pôle de santé du Réquistanais, Générations mouvement et le soutien de la conférence des financeurs, du Département, de la communauté de communes du Réquistanais, proposent au plus de 60 ans une nouvelle action de création, Natur’âges : des ateliers pour les seniors animés par Laurence Marie.

De nombreuses personnes ont participé à l’action Tress’âges pendant l’hiver 2023. Vu le succès grandissant de cette action, un nouveau projet a donc vu le jour avec Natur’âges. Une réunion d’information aura lieu les mardi 7 novembre et lundi 13 novembre, à 14 heures, à la Maison pour tous à Réquista. C’est autour d’un café sauvage que débuteront les ateliers Natur’âges, avec tout un programme d’actions qui sera présenté aux participants à cette occasion.

Pour cette première rencontre, il est conseillé de se munir d’une poignée de glands et d’un couteau. Ceux ou celles qui ne pourraient pas y assister peuvent prendre contact avec Laetitia et Coralie du point info seniors au 05 65 46 67 67 ou Francine à la communauté de communes au 06 31 90 32 02.