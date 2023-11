Entraygues-sur-Truyère. Fête de la châtaigne, du cidre et du vin nouveau, tout un programme

Pour fêter l’arrivée des châtaignes, du cidre et du vin nouveau, le comité d’animation et des fêtes d’Entraygues avaient organisé des festivités dans le village : vide- greniers avec 15 exposants sur la place de la République, châtaignes grillées, boissons et gâteaux, toute la journée, qui ont attiré une foule de visiteurs.

Au total, ce sont plus de 300 kg de châtaignes qui ont été dégustées. L’après-midi, la randonnée pédestre a emmené 80 marcheurs parcourir les environs de la commune, tandis que sur la place, Valérian Laude, l’acrobate du cirque ambulatoire, sculptait des ballons qu’il offrait aux enfants, jonglait et circulait en échasses. Puis le spectacle folklorique avec "les Castelous" de Sénergues, clôturait cette journée.

Un grand merci aux bénévoles du comité d’animation et des fêtes d’Entraygues, présidé par G. Vigneron.