Sébazac-Concourès. La fête des jeux revient

L’association Familles rurales, dans le but de reconstruire des moments de liens familiaux et entre voisins, à l’heure où le numérique nous sépare, propose cette année encore, un après-midi de jeux. Des jeux de société, d’adresse, de mémoire, de stratégie, de logique, pour tous les goûts, tous les âges et tous les styles. Vous êtes tous les bienvenus, dimanche 5 novembre, de 14 heures à 18 heures au gymnase, parents, grands-parents, enfants et ados, pour un moment convivial et de rencontre. Entrée libre. Depuis plusieurs années, avec de nouvelles animations, cette fête des jeux remporte un vif succès. Cette animation s’inscrit pleinement dans l’esprit recherché : intergénérationnelle et coopérative. C’est "Envies Enjeux" qui sera le prestataire de ces moments festifs.