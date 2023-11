Généralistes ou spécialistes, voici les nouveaux tarifs des consultations si vous allez chez le médecin depuis le 1er novembre

Depuis le 1er novembre 2023, les tarifs des consultations des médecins généralistes et spécialistes conventionnés avec l’Assurance maladie sont revalorisés de 1,50 €.

Depuis le 1er novembre 2023, le tarif de la consultation chez les médecins généralistes et spécialistes a augmenté. Quel est le montant de cette hausse et sera-t-elle prise en charge par l'Assurance maladie ? On fait le point.

Quelle est la différence entre secteur 1 et secteur 2 ?

En secteur 1, le médecin conventionné (généraliste ou spécialiste) a des tarifs fixés par la convention des médecins et ne pratique pas de dépassements d'honoraires.

En secteur 2, le médecin (généraliste ou spécialiste) peut pratiquer des dépassements d'honoraires.

Chez les médecins généralistes

Depuis le 1er novembre, les tarifs de consultation des médecins généralistes conventionnés avec l’Assurance maladie ont augmenté de 1,50 €.

Consultation chez le médecin généraliste en secteur 1 :

Une consultation vous coûte donc désormais 26,50 € au lieu de 25 €. Elle est remboursée à hauteur de 70 % par la Sécurité sociale et à hauteur de 30 % par votre mutuelle si vous en disposez d'une.

La participation forfaitaire d'1 € est toujours automatique déduite par l'Assurance maladie qui prend donc en charge 17,55 € sur le montant total de la consultation chez un généraliste.

Consultation chez le médecin généraliste en secteur 1 (pour un enfant de moins de 6 ans) :

Le nouveau tarif est de 31,50 € contre 30 €.

Chez les spécialistes

Là, la situation est un peu plus complexe car cela dépend si le spécialiste est conventionné en secteur 1 ou 2 avec l’Assurance maladie. Autrement dit, s'il applique ou pas des dépassements d'honoraires.

Consultation chez le pédiatre (secteur 1 ou signataire de l'Opteam) pour un enfant de 2 ans à moins de 6 ans : le nouveau tarif est fixé à 38,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 37 €)



(secteur 1 ou signataire de l'Opteam) : le nouveau tarif est fixé à 38,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 37 €) Consultation chez le pédiatre (secteur 1 ou signataire de l'Opteam) pour un enfant de moins de 2 ans : le nouveau tarif est fixé à 33,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 32 €)



(secteur 1 ou signataire de l'Opteam) : le nouveau tarif est fixé à 33,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 32 €) Consultation chez le pédiatre (secteur 1 ou signataire de l'Opteam) pour un enfant de 6 ans à moins de 16 ans non adressé par le médecin traitant : le nouveau tarif est fixé à 33,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 32 €)



(secteur 1 ou signataire de l'Opteam) : le nouveau tarif est fixé à 33,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 32 €) Consultation chez un médecin spécialiste (secteur 1 ou en secteur avec Optam) : le nouveau tarif est fixé à 31,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 30 €)



(secteur 1 ou en secteur avec Optam) : le nouveau tarif est fixé à 31,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 30 €) Consultation chez le psychiatre, neuropsychiatre ou neurologue : le nouveau tarif est fixé à 51,70 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 50,20 €)



: le nouveau tarif est fixé à 51,70 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 50,20 €) Consultation au cabinet du cardiologue : le nouveau tarif est fixé à 54 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 52,50 €)



le nouveau tarif est fixé à 54 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 52,50 €) Avis ponctuel de consultant : le nouveau tarif est fixé à 56,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 55 €)

le nouveau tarif est fixé à 56,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 55 €) Avis ponctuel de consultant pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues : le nouveau tarif est fixé à 64 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 62,50 €)



: le nouveau tarif est fixé à 64 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 62,50 €) Consultation complexe : le nouveau tarif est fixé à 47,50 € (avant le 1er novembre, il s'élevait à 46 €)

Concernant la prise en charge de la Sécurité sociale des consultations chez un médecin spécialiste, le remboursement varie si le médecin est conventionné secteur 1 ou 2.

Pourquoi les tarifs ont-ils augmenté ?

Les tarifs des consultations médicales n'avaient pas évolué depuis 2017. Face à l’inflation et à l’augmentation des charges, les syndicats de médecins réclament une revalorisation de la consultation à 30 €. Ce que l’Assurance maladie refuse toujours. Un bras de fer qui se poursuit.