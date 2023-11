Florentin-la-Capelle. Monte à Bès : des réalisations ludiques sur le thème de la biodiversité et de l’histoire locale

L’assemblée générale de l’association Rando Monte à Bès s’est tenue le mercredi 25 octobre en présence de Lucien Veyre maire, de Nadine Vignolo animatrice socioculturelle de la Communauté de communes et conceptrice des sentiers de l’Imaginaire du Carladez et de Claude Veyre président de l’association entouré des adhérents.

Philippe Ajalbert a présenté les multiples travaux et les entretiens de sentiers effectués l’année passée ainsi que les animations, plus particulièrement le repas "cochon grillé" et la rando concert avec l’association Opus 12 de Jérémy Perret, puis les randonnées organisées, malheureusement souvent annulées en raison de la météo.

Des projets avec la réalisation d’équipements ludiques sur les thèmes de la biodiversité et de l’histoire locale avec Florentinus, personnage gallo-romain illustre qui, muni d’une quille et d’une boule, sera le guide géographique et historique des randonneurs sur le futur sentier d’interprétation du bourg de Florentin à Bès Bédène. Ainsi, la boucle Montabès, Moissan, route d’Ayssiols, Montabès sera jalonnée de jeux éducatifs destinés aux enfants. Ils y découvriront les animaux qui vivent là, leur mode de vie et la nature présente. Michel Neyrolles a déjà réalisé quelques sculptures en fer forgé d’insectes et d’animaux. Cassandra, stagiaire en Bac STAV, a écrit un joli conte qu’elle va mettre en scène au travers de représentations de bêtes en mosaïque.

Plus tard il sera possible d’organiser des animations ou des spectacles sur le parcours.

Enfin en 2024 de nombreuses randos seront organisées, une rando-concert, un repas cochon grillé, une brocante ainsi que des sorties : une en direction du circuit des canalettes avec visite du musée de Millau et une autre au Vallon du Villaret en Lozère.

Alain Viarnes, trésorier a rendu compte du bilan financier positif mais sans grande réserve.

Le maire a dit sa satisfaction sur le travail effectué par le club et souhaite qu’avec tous ces projets, le tourisme se développe et que Florentin soit mieux connu.

Le président a remercié l’ensemble de ses adhérents pour le travail effectué et les bons moments passés ainsi que le maire et le conseil municipal pour leur appui et leur aide.