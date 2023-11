"Nous vous pourchasserons hors de France jusqu'au dernier" : une mosquée reçoit d'inquiétantes menaces, une enquête ouverte

"Le feu de l'enfer s'abattra sur vous", une enquête a été ouverte après des menaces de mort reçues par lettre dans cette mosquée d'Ile-de-France.

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour des menaces de mort envers la mosquée Ibn Badis à Nanterre (Hauts-de-Seine), ce vendredi 3 novembre 2023. L'établissement religieux a partagé sur les réseaux sociaux un courrier lui étant adressé, anonymement, appelant à brûler "au hasard vos écoles coraniques, vos mosquées, vos commerces, vos quartiers, vos cités" jusqu'à conclure avec un dernier message de haine : "nous vous pourchasserons hors de France jusqu'au dernier".

La lettre est signée "Les amis de Charles Martel", désignant un ancien chef militaire franc très apprécié de nos jours par l'extrême-droite pour avoir affronté les armées arabo-berbères au VIIIe siècle. Le message est d'autant plus inquiétant qu'il daterait du 3 octobre, et donc avant la reprise violente du conflit entre Israël et le Hamas, ainsi qu'avant l'attentat du lycée d'Arras où le professeur de français Dominique Bernard a perdu la vie. La lettre était adressée "aux musulmans de France", promettant que "le feu de l'enfer s'abattra sur vous".

Gérald Darmanin condamne "tous les porteurs de haine"

"Initialement, nous n'avions pas l'intention de rendre ces informations publiques pour éviter d'engendrer la peur parmi les citoyens musulmans venant de notre enceinte ou parmi les habitants du quartier", regrette l'Institut Ibn Badis par voie de communiqué, qui prend la parole alors que le courrier contenant des menaces de mort avait déjà fait le tour des réseaux sociaux.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné "avec la plus grande fermeté les menaces reçues contre les lieux de culte musulmans", en exigeant des "condamnations fortes contre tous les porteurs de haine".

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a condamné "avec la plus grande fermeté les menaces reçues contre les lieux de culte musulmans", en exigeant des "condamnations fortes contre tous les porteurs de haine".

La préfecture des Hauts-de-Seine a confirmé que la justice était saisie du dossier, tout en condamnant les menaces proférées contre la mosquée.

Le préfet Laurent Hottiaux condamne avec la plus grande fermeté la lettre de menaces reçue par la mosquée Ibn Badis de Nanterre. La justice est saisie de l'affaire

\u27a1\ufe0fLa justice est saisie de l'affaire — Préfet des Hauts-de-Seine \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\uddea\ud83c\uddfa (@Prefet92) November 3, 2023

Un climat de tensions

La révélation de ces menaces de mort intervient dans un climat de tensions. Les actes antisémites ou haineux envers la communauté musulmane se multiplient depuis l'escalade du conflit entre Israël et le Hamas.

Plus tôt dans la semaine, des dizaines d'étoiles de David ont été taguées sur des murs à Paris, avec une forte connotation antisémite. La Grande Mosquée de Paris s'est exprimée par voie de communiqué, vendredi 2 novembre, se disant "extrêmement préoccupée par la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes et des biens en raison de leurs appartenances religieuses, quelles qu'elles soient, en France". Tout en demande aux pouvoirs publics de "prendre toutes les dispositions" pour lutter contre cette recrudescence "qui met à mal la coexistence relieuse" dans le pays.

La Grande Mosquée de Paris s'élève contre l'augmentation des actes et des discours antimusulmans

