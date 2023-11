Rodez : AllttA, des "pointures" du hip-hop électro bientôt en concert au Club

La salle de concert ruthénoise accueille ce duo franco-californien le 9 novembre prochain.

Un cocktail détonant, mêlant les influences californiennes de Mr J. Medeiros, et les mélodies du Nantais 20syl, c'est ce que promet AllttA. Ce duo innovant, sera de passage à Rodez le 9 novembre prochain, au Club plus précisément, où ils donneront un concert à 20 h.

"Ce sont des pointures dans le style du hip-hop électro", présente le Club, ravi d'accueillir ces artistes mêlant les genres. "Depuis sa création en 2015, le duo n’a cessé de repousser les limites du rap et de la musique électronique de manière unique, et c’est encore plus le cas avec un nouvel album qui s’aventure sur des terrains inattendus. Les textures organiques et les rythmiques électroniques du beatmaker nantais retrouvent le flow chirurgical et la poésie du rappeur de Los Angeles", invite la structure.

Le DJ Rwose viendra faire monter la sauce, en préambule du concert dès 19 h 30, tandis que Tibobo clôturera la soirée sur de la funky tech house.

La soirée est gratuite pour les étudiants. Des places sont encore disponibles sur le site Internet du Club ou à la Maison du livre de Rodez.