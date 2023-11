Rugby à XIII : Villefranche sans Afflick mais avec trois Toulousains

Les Loups passent un test à Carpentras demain soir (18 heures), lors de la 5e journée d'Elite 2.

Les leaders invaincus villefranchois se frottent à leurs dauphins de Carpentras, demain soir dans le Vaucluse. S’ils restent évidemment ambitieux pour cette rencontre, les Aveyronnais passent un vrai test à partir de 18 heures. Au moins à double titre.

D’abord parce qu’il leur faudra faire sans leur Australien Afflick, suspendu après un placage ayant malencontreusement vu son épaule éclater l’arcade d’un joueur de Salon, dimanche dernier. On ne sait pas encore combien de matches de suspension lui vaudra son carton rouge, une instruction étant en cours.

Accord avec le TO

Ensuite car trois nouveaux joueurs vont faire leur apparition dans le XIII de départ concocté par David Collado. En effet, un accord avec le Toulouse Olympique permet aux Loups de profiter de trois jeunes de 20 ans qui ne joueront pas ce week-end avec le TO en Élite 1. Il s’agit de l’arrière Lucas Vergniol, de l’ailier Jordan Rubio et du pilier Sebea Kamaldine. Une première cette saison.

Et ils seraient bien inspirés de se mettre dans le bain sans tarder. Car Carpentras a aussi des arguments à faire valoir. Après quatre matches, les Sudistes affichent une défaite contre Villegailhenc et trois victoires contre Palau, Entraigues et dimanche dernier à Lescure d’Albi.

Côté Villefranchois, même si l’on affiche trois victoires en trois matches, le dernier en date dimanche à Salon donc (8-30), on n’oublie pas que les déplacements au stade de la Roseraie ne sont jamais des promenades de santé.

Le XIII de départ : 1. Vergniol, 2. Rubio, 3. Durand, 4. L. Lafon, 5. Gruppi, 6. Carivenc, 7. Pallarès, 8. Yèche, 9. Bristow, 10. Kamaldine, 11. Ugaia, 12. Ginestet, 13. Higgins. Remplaçants : Nikolic, Vigroux, Boscolo, Al Ghannoufi Sournac.