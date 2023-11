Basket-ball : l’Élan Aveyron veut plus que jamais sortir de sa mauvaise spirale

Lanterne rouge et en quête de leur premier succès, les Aveyronnaises accueillent Fraisses-Unieux (5e) sur le parquet de l'Amphithéâtre, dimanche 5 novembre, à l'occasion de la 7e journée de Nationale 3 féminine.

Les dimanches se suivent et se ressemblent pour l’Élan Aveyron. Une semaine après avoir essuyé leur sixième échec en autant de matches joués, à Saint-Symphorien-d’Ozon (58-50), les Aveyronnaises espèrent (enfin) briser leur mauvaise série sur leur parquet. Et malgré le contexte difficile, leur entraîneur, Nicolas Flottes, veut retenir le positif pour s’accrocher et avancer : "Les filles se sont montrées combatives le week-end dernier. Gageons que nous aurons le même état d’esprit pour progresser."

Dimanche 5 novembre (15 h 30), à l’Amphithéâtre de Rodez, c’est la formation ligérienne de Fraisses-Unieux (5e, quatre victoires et deux défaites), que les joueuses de l’EAB (12es) vont tenter de faire tomber. Une équipe de haut de tableau qui marque le pas depuis deux journées, même si son dernier duel, qu’elle a perdu 70-65, était face à la redoutable armada de Canet-en-Roussillon.

Mais plus le championnat avance, moins l’Élan Aveyron peut se permettre de laisser filer les points, qui plus est à domicile. Et ce, face à n’importe quel adversaire, du haut comme du bas de tableau. Ce que confirme le technicien rouergat : "Nous ne nous présenterons pas en victimes expiatoires aujourd’hui, mais bien au contraire, avec un état d’esprit conquérant et la ferme volonté de nous sortir de cette mauvaise spirale. Cela peut commencer dès ce dimanche."

Le groupe : Terral, Picard, Miravitllas, Viguié, Hautcolas, Gal, Gueye, Bouissou, Laval, Routhe, Sincholle.