Le comité des jeunes de Saint- Salvadou vote un nouveau bureau

Samedi 28 se tenait au restaurant le Barri de Vabre-Tizac l’assemblée générale du comité des jeunes de Saint-Salvadou.

Devant une quarantaine de personnes, le président Saurel a fait un compte rendu de la fête du mois d’août.

La soirée du vendredi pour une première a tenu ses promesses, le marché gourmand a servi plus de 300 repas.

La nouveauté du samedi, la course des caisses à savon a aussi été un succès, et comme dans les autres villages où elle avait lieu, elle a amené beaucoup de spectateurs et a vraiment animé le cœur du village.

Le dimanche, rassemblement de tracteurs et de voitures anciens et le traditionnel rassemblement de la Retrocyclette (motos anciennes), le vide-greniers ont également, le soleil étant de la partie, été des réussites et ont drainé beaucoup de monde.

Le repas du soir a sensiblement rassemblé le même nombre de convives que les années précédentes. Le bilan financier a ensuite été dressé. Il s’avère une nouvelle fois tout à fait positif. Le bureau a ensuite donné sa démission, et son vœu de voir des jeunes s’investir dans cette association s’est réalisé puisque quatre d’entre eux ont décidé d’en prendre les rênes. Les quatre élus sont Aurélie Marty, Mathilde Simian, Julie Ricard, Enzo Simian.

11-Novembre

Les trois communes déléguées du Bas Ségala commémoreront l’armistice du 11-Novembre 1918 sur quatre monuments aux morts.

À La Bastide-l’Évêque le samedi 11 novembre à 11 heures. À Saint-Salvadou le 12 novembre à 11 h, et le dépôt de gerbe sera suivi d’un apéritif offert à la population. À Vabre-Tizac, le dimanche 12 novembre à 11 h au monument aux morts de Tizac, à 11 h 30 au monument aux morts de Vabre. À 12 h, un repas amical au restaurant le Barri réunira avec aussi les habitants de St-Salvadou. Inscriptions pour Saint-Salvadou 05 65 29 76 26. Pour Vabre-Tizac 05 65 81 81 79 ou 05 65 81 80 96.