Permis de conduire : région par région, voici les départements où il coûte le plus cher et le moins cher

Une étude réalisée par la plateforme en ligne Lepermislibre a permis de mettre en lumière les départements où passer son permis de conduire coûte le plus cher et ceux où cela coûte le moins cher.

Au début de sa vie d'adulte, après le bac, passer son permis de conduire est l'un des premiers sésames clés que tous les jeunes s'empressent de décrocher au plus vite. Il permet en priorité de pouvoir accéder à l'emploi.

Sauf, que le sésame en question a un coût. Qui, en plus, diffère selon la région ou le département où l'on habite.

Aussi, les résultats d'une étude réalisée par Lepermislibre, une plate-forme en ligne pour passer son permis de conduire, en partenariat avec 1 700 autos-écoles réparties dans les 95 départements du pays, a permis d'identifier les régions et les départements où le coût du passage du permis de conduire est le plus et le moins élevé.

Une hausse moyenne du prix de + 7,2 % entre 2016 et 2023

Comme l'indique en préambule l'étude, le premier constat est qu'en sept ans, on note "une augmentation moyenne du prix de + 7,2 %".

"Le permis de conduire recense chaque année plus de 1,2 million de candidats représentant chaque année un marché d’environ 2,2 milliards d’euros en France".

Alors que son coût moyen national était de 1 151 € en 2016, il s’élève aujourd’hui à 1 234 € en 2023.

Les dix départements où le permis de conduire est le plus cher

En 2023, comme le détaille Lepermislibre, la Sarthe, qui en 2016, lors de la précédente étude, se classait en 9e position du classement avec un coût de 1 285 €, est aujourd'hui le département où la formation au code et permis de conduire coûte le plus cher avec un coût de 1 444 €, détrônant ainsi la Haute-Savoie qui occupait la position de leader en 2016 avec un coût de 1 414 €.

1. Sarthe : 1 444 €

2. Indre-et-Loire : 1 427 €

3. Puy-de-Dôme : 1 422 €

4. Essonne : 1 380 € 5.

Ain : 1 379 €

6. Haute-Marne : 1 378 €

7. Vienne : 1 375 €

8. Eure-et-Loir : 1 372 €

9. Paris : 1 368 €

10. Hautes-Pyrénées : 1 357 €

Un département d'Occitanie clôture ce top 10. Il s'agit des Hautes-Pyrénées où il faut débourser en 2023 la somme de 1 357 €.

Les dix départements où le permis de conduire est le moins cher

Belfort est le territoire où passer le permis de conduire coûte le moins cher en 2023 toujours selon l'étude, avec un prix de 883 € contre 931 € en 2023, suivi par les Hautes-Alpes, avec un coût à 1 044 €.

1. Hautes-Alpes : 1 044 €

2. Pyrénées-Orientales : 1 059 €

: 1 059 € 3. Bouches-du-Rhône : 1 072 € 4. Hérault : 1 076 €

1 076 € 5. Tarn : 1 078 €

1 078 € 6. Aisne : 1 083 €

7. Vaucluse : 1 088 €

8. Haute-Loire : 1 101 €

9. Lot : 1 109 €

1 109 € 10. Oise : 1 111 €

Dans ce top 10, quatre départements d'Occitanie y figurent. Les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Tarn et le Lot. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault restent les moins chers.

A noter, encore, selon l'étude que le prix le plus bas pour passer le code de la route et le permis de conduire est passé de 883 € en 2016 à 1 044 € en 2023, soit une augmentation de + 18,3 %.

Le coût du permis de conduire région par région

En 2023, voici les prix de la région la plus chère à la moins chère.

1. Pays-de-la- Loire : 1 322 €

2. Ile-de-France : 1 280 €

3. Nouvelle-Aquitaine : 1 258 €

4. Auvergne-Rhône-Alpes : 1 256 €

5. Grand-Est : 1 256 €

6. Centre-Val-De-Loire : 1 248 €

7. Normandie : 1 244 €

8. Bourgogne-Franche-Comté : 1 239 €

9. Bretagne : 1 239 €

10. Occitanie : 1 174 €

11. Hauts-de-France : 1 126 €

12. Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 1 102 €

Voici le classement de 2016

Comme l'explique Lepermislibre (voir tableau ci-dessous), "malgré une hausse globale du coût de la formation au code et permis de conduire, la plupart des départements qui composaient en 2016 le Top 10 des départements les plus chers ont vu le coût baisser et revoient leur position dans le classement cette année".

Toutefois, a contrario, "certains ont vu le coût augmenter, la palme revenant à la Sarthe qui passe de la 9e à la 1ère position (+ 159 €), suivie de l’Essonne qui passe de la 8ème place à la 4ème place (+ 85 €) et de l’Ain qui passe de la 7ème place à la 5ème place (+ 72 €).