Prise d'otage à l'aéroport d'Hambourg : le suspect interpellé, l'enfant "indemne" selon la police

La prise d'otage à l'aéroport d'Hambourg, en Allemagne, a pris fin en début d'après-midi, ce dimanche 5 novembre 2023. Le suspect a été interpellé.

Depuis samedi soir, la tension était maximale à l'aéroport d'Hambourg, en Allemagne. La prise d'otage qui était en cours a pris fin en début d'après-midi, ce dimanche 5 novembre 2023.

"Interpellé sans résistance"

Selon la police d'Hambourg, qui s'est exprimée sur Twitter, "le suspect est sorti de sa voiture avec sa fille. L'homme a été interpellé sans résistance. L'enfant semble indemne". La fille, âgée de 4 ans, a été remise à une équipe de médecins, selon nos confrères allemands Bild. Le véhicule était garé sur le tarmac, juste à côté d'un avion de la Turkish Airlines.

Différend familial, négociations...

Rapidement, nos confrères avaient indiqué que cette prise d'otages pouvait avoir comme origine un différend concernant la garde d'enfants. La police avait annoncé que la mère de la fille de 4 ans leur a informé être en contact avec l'homme. L'un des porte-parole affirmait, pour sa part, que l'homme était armé et avait tiré deux coups de feu en l'air puis jeté des bouteilles en feu hors du véhicule, samedi soir.

"Notre groupe de négociation reste en contact avec le suspect. Nous devons actuellement supposer qu’il est en possession d’une arme à feu réelle et éventuellement d’engins explosifs d’un type inconnu. Notre priorité absolue est de protéger l'enfant", écrivait, enfin, la police d'Hambourg sur Twitter.

Update:

Die Geisellage ist beendet.

Der Tatverdächtige hatte zusammen mit seiner Tochter das Auto verlassen.

Der Mann wurde widerstandslos von den Einsatzkräften festgenommen.

Das Kind scheint unverletzt zu sein.#HamburgAirport #Hamburg @HamburgAirport — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 5, 2023

Le trafic va reprendre

Paralysé depuis samedi soir, le trafic aérien va reprendre petit à petit à Hambourg. "Les préparatifs sont en cours pour reprendre les opérations aériennes le plus rapidement possible. Nous sommes en étroite coordination avec les forces de sécurité quant à la date de réouverture des routes d'accès et des terminaux", a réagi l'aéroport, peu avant 15 heures, ce dimanche 5 novembre 2023.

+++UPDATE 14:30 Uhr+++

Die polizeiliche Maßnahme ist beendet. Die Vorbereitungen für die schnellstmögliche Wiederaufnahme des Flugbetriebes laufen. Wir sind in enger Abstimmung mit den Sicherheitskräften, wann die Zufahrten und Terminals wieder freigegeben werden. pic.twitter.com/5Xw1koVSBs — Hamburg Airport \ud83d\udd4a (@HamburgAirport) November 5, 2023

Comme l'indiquait Bild, 286 vols transportant quelque 34 500 passagers étaient programmés pour la journée de dimanche. À la mi-journée, 126 vols ont déjà été annulés, et cinq arrivées ont été détournées vers d'autres infrastructures. Dès samedi soir, 3 200 passagers avaient été évacués de l'aéroport.