Entraygues-sur-Truyère. Les jeunes musiciens des Flûtes déconcertantes ont enchanté le public

Dernièrement, une salle comble a chaleureusement applaudi le spectacle musical et théâtral proposé par Les Flûtes déconcertantes : un orchestre de 40 jeunes musiciens, la plupart élèves du Conservatoire de l’Aveyron, dirigés et encadrés par leurs professeurs Ann Conoir (chef de chœur), Fabienne Landès et Stéphanie Serin.

La Flûte enfantée est une œuvre musicale de Claude Henry Joubert, mise en scène par Didier Landès. C’est une œuvre qui aborde des types musicaux (musique du Moyen Âge, baroque, jazz, tango…) de différentes époques avec beaucoup d’humour et qui donne un aperçu amusant des coulisses d’un Conservatoire.

Les Rencontres musicales du Pays d’Entraygues ont donc fait découvrir cet ensemble qui a particulièrement apprécié l’accueil de la petite équipe et l’acoustique de la salle multiculturelle.