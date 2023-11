Aveyron : ce qu'il faut savoir sur le parc éolien en cours d'implantation sur le Larzac

Une levée de fonds a été lancée pour ce nouveau projet éolien en Sud-Aveyron

Participez à la construction du parc éolien de Plo d’Amourès en Aveyron. » C’est par cette phrase simple que la société Valeco, accroche, dans son communiqué de presse pour annoncer son arrivée dans le Sud du département. La société spécialisée dans les énergies renouvelables lève des fonds pour son implantation sur le Larzac, commune de Fondamente.

Six éoliennes devraient voir le jour, « d’une puissance totale de 14,1 MW. Une installation qui fournira annuellement 39 000 MWh, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 19 000 personnes, présente l’entreprise. La mise en service est prévue pour octobre 2024. Forte d’une expérience acquise grâce à sept parcs en exploitation dans le secteur, la société Valeco s’attache à impliquer le territoire dans la réalisation de cette construction ».

Pour cette installation, elle espère la participation des citoyens, depuis le début du mois de novembre, à hauteur de 100 000 €. Dans un premier temps, ce sont les habitants de la commune qui ont été sollicités pour investir, via la plateforme Enerfip. « Dès le 9 novembre, l’opération sera ouverte aux habitants de la communauté de communes Larzac et Vallées, jeudi 16 novembre à ceux de la communauté de communes Grand Orb et de la communauté de communes Monts, Rance et Rougier, et enfin, le 23 novembre, aux habitants des départements de l’Aveyron et de l’Hérault, ajoute l’entreprise montpelliéraine dans son communiqué. Cette collecte avec exclusivité locale permet aux habitants de placer une partie de leur épargne directement dans le parc éolien de “Plo d’Amourès”. Les habitants possèdent ainsi un réel moyen d’investir, dès 10 €, sur le territoire en devenant acteur du dynamisme économique local. »

Diverses sources d'énergie La société Valeco se présente comme « la première centrale solaire au sol », sur son site internet. Elle a fait ses débuts en 2008 dans ce secteur, à Lunel (Hérault). Depuis cette première réalisation, elle s’est diversifiée et a investi les toits des bergeries, développé des ombrières… « L’ensemble de nos projets sont développés et exploités dans le respect de la biodiversité et Valeco est signataire de la charte de bonnes pratiques ENR et biodiversité mise en place par le Cluster Cemater », rassure l’entreprise. Ekke a notamment, non loin de l’Aveyron, un pôle éolien sur les monts de Lacaune. Elle revendique, par ailleurs, « une éolienne sur cinq en Occitanie développée, construite et exploitée par Valeco ».

207 exploitations

L’entité héraultaise revendique 207 éoliennes en exploitation. Elle a déjà lancé un financement participatif pour le parc éolien du Bois du Raz, dans le Doubs, en 2021. Pour l’implantation de trois éoliennes, 58 personnes ont investi sur la plateforme Enerfip, aussi utilisée en Sud-Aveyron, pour une levée de fonds de 100 000€. Pour le projet de Fondamente, six investisseurs ont déjà montré leur intérêt, selon les chiffres disponibles sur Enerfip, soit 22 000 € déjà collectés. Le taux annoncé est de 7 % et les personnes intéressées peuvent placer entre 10€ et 5 000€.

Dans le village, l’arrivée de ce parc éolien, présenté en mairie au début du mois, n’a pas suscité d’émoi. « On ne le verra pas, assure un habitant de la commune. Le parc sera limitrophe avec la commune de Ceilhes où il y a des éoliennes en pagaille. » Sur site, les travaux ont déjà commencé et les contours du projet sont désormais bien dessinés.