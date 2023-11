Enedis pourra désactiver le ballon d'eau chaude de 15 millions de clients cet hiver : êtes-vous concerné ?

Des coupures programmées peuvent être activées chez vous cet hiver, on vous dit quand et comment.

Votre ballon d'eau chaude pourra être désactivé à distance préventivement par Enedis. Un arrêté publié au Journal officiel offre cette possibilité aux gestionnaires de réseaux publics de distribution de l'électriciter lors des "heures creuses" de la journée durant la période hivernale, plus précisément entre 11 heures et 15 h 30. "Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à deux heures, commence avant 14 heures", précise l'arrêté.

Tous les foyers ne seront pas concernés, informe le site demarchesadministratives.fr : il faut être équipé d'un compteur Linky pour que la désactivation soit rendue possible. De plus, seuls les habitants qui ont souscrit à un contrat heures pleines/heures creuses devraient être concernés, soit tout de même 15 millions de clients.

La fin des coupures programmées est prévue pour le 9 mars 2024 au plus tôt, et le 1er avril 2024 au plus tard.

Quand serez-vous informé de la coupure ?

"Il s’agit d’une mesure préventive sans effet sur le confort des clients ni sur leur facture", indique Enedis par voie de communiqué. "Pendant la période de mise en œuvre de ce dispositif ponctuel, les ballons d’eau chaude se déclencheront donc tous pendant les heures creuses de nuit. Les clients concernés continueront à bénéficier grâce à Linky des tarifs heures creuses pour tous leurs usages électriques (chauffage, machines à laver…) pendant les heures méridiennes. En cas de nécessité, le client peut enclencher manuellement le ballon d’eau chaude entre 12 heures et 14 heures".

D'autant que les risques de tensions sur le réseau électrique s'annoncent moins important que l'hiver 2022-2023. Lors de cette période, "ce dispositif avait permis d’économiser 2,4 GW à 12H30 (soit l’équivalent de la consommation d’une ville comme Paris)".

L'arrêté paru au Journal officiel précise que le fournisseurs, "dès qu'ils en ont connaissance", doivent impérativement prévenir les clients dans un minimum de 15 jours avant la désactivation du ballon d'eau chaude.