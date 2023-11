Au Pays-Bas, une agence veille à ce que la vie nocturne ne s’éteigne pas

(ETX Daily Up) - Si elle participe à la promotion culturelle de nombreuses villes, la vie nocturne est de plus en plus menacée par la lutte contre les nuisances sonores et la gentrification. L’agence de conseils VibeLab essaie de remédier à cette situation en compilant des données à travers le monde. Le but : convaincre les pouvoirs publics de veiller à ce que la fête ne meure pas.

VibeLab a vu le jour en 2018 à Amsterdam, aux Pays-Bas. La capitale néerlandaise a annoncé, en août, une série de mesures destinées à protéger sa vie nocturne. L’une d’entre elles consiste notamment à trouver des lieux susceptibles d’accueillir des discothèques. Une tâche ardue en raison de l’augmentation des prix de l’immobilier et de la gentrification de la ville.

Ces problèmes ne sont pas propres à Amsterdam. Partout dans le monde, les professionnels de la nuit sont confrontés à de nombreuses difficultés pour exercer leur activité. Les municipalités cèdent souvent aux pressions des riverains, qui se plaignent des nuisances qu’engendrent les discothèques et autres établissements festifs. Ce phénomène a pris une telle ampleur en Allemagne qu’il a été baptisé le "clubsterben" ("la mort des clubs").

VibeLab s’évertue à faire évoluer les mentalités vis-à-vis de la vie nocturne en compilant des données, qui témoignent des retombées économiques, touristiques et culturelles qu’elle peut générer. Elle les récolte, à la demande d’agences gouvernementales et municipales, en interrogeant des locaux susceptibles de leur donner un éclairage précis sur la question. "Il ne s'agit peut-être pas des opérateurs les plus haut placés, mais de personnes qui connaissent vraiment la vie nocturne : des journalistes musicaux, petits promoteurs indépendants, et des passionnés qui sortent souvent", a déclaré Mirik Milan, cofondateur de VibeLab, au magazine Billboard.

Des maires de la nuit

Depuis sa création, VibeLab a rédigé des rapports sur la vie festive de multiples villes, dont Toronto, Stockholm, Nashville, Tokyo et Berlin. Elle travaille actuellement à l’élaboration d’un document de synthèse sur Sydney pour le compte du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud. La métropole australienne s’efforce depuis des années de redynamiser sa vie nocturne. Dans cette optique, elle a créé le poste très officiel de "maire de la nuit", comme une quarantaine d’autres villes à travers le monde (Amsterdam, Londres, Prague, Cali, etc.).

Car la fête est un sujet bien plus politique qu’il n’y paraît. Les données de VibeLab montrent, que dans les grandes villes, une personne sur sept ou sur huit travaille dans le milieu de la nuit, selon Billboard. Mais ces travailleurs encourent de plus en plus le risque de se retrouver sans emploi, étant donné la vitesse à laquelle les discothèques et autres établissements festifs mettent la clé sous la porte. Aux États-Unis, plus de 25 clubs ont fermé définitivement leurs portes en 2022, d’après des chiffres de la National Independent Venue Association cités par Billboard.

Pour Mirik Milan, il est urgent que les gouvernements locaux prennent conscience des enjeux économiques et culturels derrière la sauvegarde de la vie nocturne. "Le modèle économique des villes va à l'encontre de la préservation de la culture nocturne, car le modèle consiste à développer le territoire. Mais ce qu'elles oublient, c'est que si elles éliminent la raison pour laquelle le terrain a pris de la valeur, elles repoussent les communautés créatives à la périphérie ou les font disparaître complètement. Et c'est très difficile de les reconstruire", a-t-il souligné au magazine spécialisé.