"C'est chaud, ouh c'est chaud !" : le perroquet crie en pleine nuit et sauve ses propriétaires d'un incendie

Si Baby le perroquet bleu n'avait pas crié au feu, les habitants de cette maison du Finistère ne se seraient peut-être jamais réveillés.

Heureusement que le perroquet avait un peu de vocabulaire ! Dans la nuit de samedi 4 à dimanche 5 novembre 2023, alors que la tempête Domingos soufflait fort sur le Finistère, Baby le perroquet bleu a sauvé les propriétaires d'une maison.

Vers 5 heures du matin, l'oiseau de 6 ans a incessamment répété "ouh c'est chaud, c'est chaud, ouh la la c'est chaud" jusqu'à réveiller Gilles et Virgine. "On s'est aperçu qu'il y avait une odeur très forte dans la salle principale et on s'est aperçu qu'il y avait un réel problème", confie le couple à France Bleu Breizh Izel.

Une épaisse fumée s'échappait en effet du lave-vaisselle, qui commençait à prendre feu. Il s'agitssait du seul électroménager que le couple avait oublié de débrancher avant l'arrivée de la tempête.

"C'est un héros"

Si Baby n'avait pas crié au feu, Virgine et Gilles ne se seraient peut-être jamais réveillés. "Les pompiers nous ont dit que si Baby ne nous avait pas sortis du lit, on aurait fini par s'asphyxier. C'est un héros".

Si ce perroquet est "un sacré bavard", il est habituellement très calme la nuit. Ce qui a d'autant plus mis la puce à l'oreille quand Baby s'est mis à crier pendant le début d'incendie, et qui a poussé Virginie et Gilles à s'inquiéter.