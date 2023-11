Football : l’arbitrage amateur national à l’honneur avec le challenge Bernard-Saules

L’Union nationale des arbitres de football, dont l’Aveyronnais décédé en 2019 a été le président, remettra les premières récompenses du challenge à Rodez, samedi 11 novembre.

Rendre hommage à Bernard Saules, décédé en 2019 après avoir combattu un cancer, et à son travail, ainsi qu’à l’arbitrage amateur par lequel il s’est élancé sur les prés en 1972, tels sont les buts du tout premier challenge portant le nom de l’Aveyronnais. Ce dernier est une initiative de l’Union nationale des arbitres de football (Unaf),association dont le Ruthénois a tenu les rênes pendant 15 ans, et plus particulièrement de son actuel président, Jean-Claude Lefranc. "J’ai bien connu Bernard : j’ai été arbitre assistant en Ligue 1 de 1994 à 2004, quand lui était arbitre central, se souvient-il. Et il est devenu président de l’Unaf en 1999."

14 lauréats, un par Ligue

C’est en préparant sa candidature pour la présidence, en 2021, que Lefranc a lancé l’idée du projet. Après plusieurs mois de préparation, l’Unaf a lancé les inscriptions en début d’année. "Chaque département ou District a pu présenter une candidature, puis les sections régionales arbitraient et choisissaient une lauréate ou un lauréat parmi les adhérents", précise-t-il. Ce sont donc 14 arbitres qui recevront les prix du premier challenge Bernard-Saules, samedi, soit un par Ligue (pour les Ligues d'Oure-mer, une sera à l'honneur chaque saison. Et pour cette première édition, c'est la Réunion qui ouvre le bal).

Et pour marquer le coup, l’Unaf a décidé de faire venir la cérémonie jusqu’à Rodez. Comme un symbole, pour récompenser "les arbitres qui, chaque week-end en Ligue et en District, officient sur les 30 à 40 000 matches du territoire" et qui sont "assidus et ont un esprit amicaliste." Il ajoute : "Tout comme l’était Bernard Saules, qui a toujours été un homme de terrain."