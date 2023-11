Quésaco : le "spider webbing" ou quand la relation amoureuse devient un piège

(ETX Daily Up) - Le "gophering", le "ghostlighting"... autant de tendances amoureuses toxiques qui naissent dans l'univers du dating. Dernièrement, un nouveau terme a vu le jour : le "spider webbing". Il désigne les amoureux qui se retrouvent piégés dans la toile tissée par leur partenaire.

Le jargon amoureux s’enrichit une fois de plus avec le "spider webbing". Et c’est encore une fois un red flag dans la liste des tendances amoureuses de 2023. Traduite en français par "la toile d’araignée", cette technique de manipulation consiste à piéger son partenaire par différents processus afin d’avoir une emprise sur lui.

Selon Emma Hathorn, experte en relations chez le site de rencontres de luxe Seeking, le spider webbing se caractérise par "un réseau de tromperie et de manipulation qui peut piéger les victimes dans une relation instable et toxique", déclare-t-elle à Psychologies.

Contrairement aux autres tendances amoureuses repérées, le "spider webbing" en englobe justement plusieurs. A savoir, le lovebombing (une avalanche d’émotions, de compliments visant à installer une dépendance affective) ; le breadcrumbing (faire languir les choses sans jamais les concrétiser) ; le therapy baiting (mentir sur le fait de suivre une thérapie) et le gaslighting (technique de manipulation consistant à installer le doute chez l’autre). La personne qui en est victime se retrouve manipulée et confuse face à un ou une partenaire qui aime se sentir en position de force, en toute-puissance, dans une relation amoureuse, quitte à mentir et tromper son monde.

Toutes ces techniques sont d’autant plus courantes à l’approche des fêtes hivernales, selon les experts. "Les fêtes de fin d’année et l’hiver poussent de nombreuses personnes à fuir la solitude, les menant à chercher hâtivement quelqu’un et à prendre le risque de s’exposer à des comportements manipulateurs", rappelle la psychothérapeute Tasha Bailey dans un papier du HuffPost.

Alors comment se protéger de ce piège ? Il faut adopter une grande vigilance si votre partenaire présente des signes. "Cela se caractérise généralement par un désir d'établir trop rapidement une proximité excessive, par une familiarité excessive ou par des attentes trop grandes et trop précoces", avertit le Dr Sarah Bishop, psychologue clinicienne à Birmingham au Royaume-Uni. Avoir une discussion avec lui peut aussi remédier à vos doutes. Toute relation que vous entamez doit être basée sur la confiance, le respect mutuel et la communication. En parler autour de vous ou sinon à un spécialiste peut aussi vous protéger de ce type de relation toxique.