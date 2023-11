Entraygues-sur-Truyère. C’est la fête de la châtaigne !

Le comité des fêtes de Pons, son président P. Sabatier et ses bénévoles se sont encore surpassés pour fêter les châtaignes. Sur la place du village, ronronnait doucement le feu allumé sous les 150 kg de châtaignes, grillant au fil des retournements de manivelles. La buvette installée sous le barnum attendait patiemment la sortie du rassemblement dominical pour l’apéro. C’est avec du jus de pomme pressé sur place, du vin rouge nouveau de Campouriez et des sacs de châtaignes grillées que les habitants ont pu se régaler toute la journée. Un panier garni à peser avec des pâtés, du vinaigre, du miel, de la Freinette et autres produits locaux a été gagné par Jean Austruy.

A 14h : Le départ fut donné pour la randonnée pédestre autour du village sur 8km, soit 2h30 de marche, pendant que commençait le grand concours de belote, à la salle des fêtes, où 34 équipes se sont partagé plus de 800 € de lots.