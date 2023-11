Paris : immersion photographique dans les résidences sociales du XXe arrondissement

Une émouvante mise en lumière la diversité des parcours des résidentes et résidents des huit résidences sociales que compte l'arrondissement.

Le XXe compte huit résidences sociales issues des anciens foyers de travailleurs migrants qui témoignent d’un arrondissement fait de rencontres et de partage. Du 25 octobre au 25 novembre, l’exposition « Nos voisins des foyers » vient mettre en lumière la diversité des parcours des résidentes et résidents et les liens tissés en contribuant à la vie locale. Bastien André les a photographiés dans leurs lieux favoris de l’arrondissement. Ces voisines et ces voisins livrent là un petit bout de leur histoire.

Retrouvez le travail de Bastin André sur son compte instagram.

À la croisée de l’histoire des migrations et de celle du logement, les foyers ont été construits dans les années 1950 pour héberger les travailleurs immigrés. Ce sont depuis des lieux de vie commune où chacun et chacune apporte un peu de soi.

La fête des voisins organisée en juin 2022 à la MJC des Hauts de Belleville, le tournoi de foot inter-quartiers de juillet 2023 comme d’autres actions de solidarité intergénérationnelles témoignent de l’ancrage de ces résidentes et résidents dans leurs quartiers, qu’elles et ils habitent souvent depuis plusieurs dizaines d’années.