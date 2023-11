Saint-Martin-de-Lenne. Sympathique soirée automnale

Le comité des fêtes a une nouvelle fois organisé la fête de l’automne. Pour ce rendez-vous automnal, le temps pluvieux n’a pas découragé les habitants de la commune et des communes environnantes à venir festoyer à la salle des fêtes. La soirée a débuté autour d’un apéro 100 % aveyronnais.

Les organisateurs ont par ailleurs installé un écran géant afin que les amateurs et les passionnés de rugby puissent voir un match de la coupe du monde. Et c’est tout en dégustant la soupe au fromage et la charcuterie, en se délectant d’une belle part de la tarte aux fruits qu’ils ont regardé le match.

C’est le groupe Lol qui a ensuite enflammé la salle jusque tard dans la nuit. Pour tous ce fut une très belle soirée.