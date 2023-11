Séismes, évacuations, volcan : ce qu'il faut savoir sur la situation en Islande, qui a basculé en état d'urgence

L'Islande se trouve sous la menace du volcan Fagradalsfjall, en cette mi-novembre 2023. Le pays a basculé en état d'urgence. Ce qu'il faut savoir, ce lundi.

Des milliers de secousses

Plusieurs chiffres saisissants : 1 485, d'abord. C'est le nombre de séismes ayant touché la péninsule en l'espace de 48 heures, faisait remarquer Ouest-France, samedi 11 novembre 2023. France Info ajoute, pour sa part, que c'est le déplacement de magma, profond de trois à cinq kilomètres sous le manteau terrestre, qui a provoqué le déclenchement de ces alertes et, surtout, pas moins de 23 000 secousses en tout depuis le 25 octobre. Un autre chiffre impressionnant.

Évacuations, fissures...

Et cette éruption, elle aurait alors lieu non loin de Grindavik. L'Agence islandaise de protection civile avait ordonné dans la nuit de vendredi à samedi l'évacuation complète de la commune, une ville de pêcheurs située à proximité, tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une opération d'urgence. En tout, ce ne sont pas moins de 4 000 personnes qui ont été évacuées. La commune est située au sud-ouest de l'Islande.

Islande: les habitants d'une ville évacués et l'état d'urgence déclaré face à la menace d'un volcan pic.twitter.com/FDHfXcoFTF — BFMTV (@BFMTV) November 13, 2023

Des images montrent déjà l'ampleur du phénomène, avec des fissures impressionnantes à même le sol. L'une d'entre elles mesure 15 kilomètres, selon nos confrères belges de RTL info.

Éruption imminente d'un volcan en Islande: le pays en état d'alerte, une fissure d'environ 15 kilomètres de long dans le sol https://t.co/06jrnIDT7r — RTL info (@rtlinfo) November 13, 2023

\ud83d\udd38Islande \ud83c\uddee\ud83c\uddf8 - #Reykjanes



\ud83d\udd34 Mise à jour de la situation \ud83d\udd34



- Grindavík est fortement endommagée (bâtiments, canalisations).

- 4000 personnes ont été évacuées, 3800 personnes ont pu rejoindre familles et amis. 200 sont toujours dans des abris de la Croix Rouge.

- Discussion… pic.twitter.com/gst8ulQVsp — ???????? (@GeoTales_) November 12, 2023

Un risque "considérable"

L'Office météorologique islandais a déclaré samedi qu'il existait un risque "considérable" d'éruption sur la péninsule de Reykjanes, car la taille de l'intrusion magmatique souterraine et la vitesse à laquelle elle se déplace sont plusieurs fois supérieures à ce qui avait été mesuré précédemment dans la région. Cette éruption pourrait intervenir "à tout moment dans les prochains jours", a-t-il précisé en fin de journée, après avoir noté un regain d'activité sismique.

La région de Reykjanes a connu ces dernières années plusieurs éruptions dans des zones non peuplées, mais les autorités ont estimé que l'éruption actuelle représentait un risque immédiat pour la ville.

2021, 2022...

Reykjanes, située au sud-ouest de la capitale Reykjavik, est une région volcanique et sismique sensible. En mars 2021, des fontaines de lave y ont jailli de manière spectaculaire, d'une fissure de 500 à 750 mètres de long, dans le système volcanique de Fagradalsfjall. L'activité volcanique de la région s'est poursuivie pendant six mois cette année-là, incitant des milliers d'Islandais et de touristes à se rendre sur les lieux.

En août 2022, une éruption de trois semaines s'y est produite, suivie d'une autre en juillet de cette année. Le système volcanique de Fagradalsfjall, qui mesure environ 6 kilomètres de large et 19 kilomètres de long, était resté inactif pendant plus de 6 000 ans avant les récentes éruptions.