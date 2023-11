"Tripotée d'enseignes", "Prix Obélix 2.0"... le palmarès de la "France moche 2023" est tombé, voici qui a été nommé

Comme elle le fait chaque année, l'association des Paysages de France a dévoilé son palmarès dans le cadre du "Prix de la France moche 2023", ce lundi 13 novembre.

Il tombe chaque année, c'est le palmarès établi par les Paysages de France. Quatre lieux ont été nommés dans le cadre du "Prix de la France moche 2023" !

Comment ce classement est-il défini ?

Comme l'explique l'association dans son communiqué, "il ne s’agit pas d’un classement des villes les plus moches, mais voici quatre endroits de France, dans quatre communes de France, qui, pour nous, représentent un peu de la France moche". Les Paysages de France interrogent ainsi leurs adhérents, à qui ils demandent de "photographier un lieu qu’ils trouvaient 'moche' dans leur environnement".

"Tripotée d'enseigne", "Prix d'Obélix 2.0"...

L'association présente ensuite son palmarès. Avec le premier lauréat, dans la catégorie dite "tripotée d'enseignes, et sans concession". Le cliché a été pris dans la zone commerciale du pré-Doué, à Chavelot, dans les Vosges. "On frôle l’abus d’excès avec ces bannières à bannir", est-il écrit dans un texte accompagnant la photo, sur laquelle figure une allée remplie de concessions automobiles.

De nombreuses enseignes dans un espace si restreint : ça suffit pour entrer dans le palmarès des Paysages de France. Paysages de France

La deuxième photo vient de Carnac et ses alignements du Ménec, dans le Morbihan. La catégorie s'appelle "Prix Obélix 2.0". "Enfin, on a droit à un bel alignement bien rectiligne, avec des menhirs parfaitement identiques, sans aucune végétation pour les dissimuler. Merci !", ironise l'association.

Il y a eu un prix Obélix, cette année ! Paysages de France

Nouvelle flopée d'enseignes, cette fois-ci à Honfleur, dans le Calvados. Et à l'instar de la première photo, les Paysages de France pointent du doigt la quantité assez importante de "bâches, panneaux, bannières, totems, drapeaux, faites votre choix, toutes les enseignes en promotion !".

Une nouvelle flopée d'affiches d'enseignes a fait bondir l'association. Paysages de France

Enfin, le quatrième et dernier lauréat est en plein cœur de la capitale. La catégorie est pour le moins explicite : "mise en valeur du patrimoine", puisque le cliché est pris dans la place des Vosges. "De l’utilité des travaux sur monuments historiques pour pouvoir installer des bâches publicitaires gigantesques... Dommage qu’ici, la vue sur la pub soit gâchée par un arbre", écrit l'association.

La place des Vosges, elle aussi dans ce palmarès 2023. Paysages de France

"Pas sûr qu'ils apprécient..."

En fin de communiqué, les Paysages de France indiquent que "les maires des quatre communes concernées ont été informés il y a quelques jours. Pas sûr qu’ils apprécient cette distinction. Il ne s’agit pourtant en aucun cas pour notre association de stigmatiser telle ou telle commune, mais bien de mettre en évidence des atteintes à nos paysages".

Et à l'association d'espérer que ces "récompenses" permettront "d'ouvrir les yeux de ceux et celles qui semblent se voiler la face au nom du progrès et de la modernité devant des zones commerciales tentaculaires, des rues saturées de panneaux publicitaires ou une bétonisation galopante…"