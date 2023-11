Decazeville. Le tour des expositions à voir dans le Bassin

Plusieurs expositions se déroulent actuellement sur le territoire. Petit tour d’horizon.

Dépressions colorées à Viviez. Partie vivre à La Réunion pendant vingt ans, Kelly Goulas est arrivée depuis quatre ans à Decazeville. Cette jeune plasticienne, diplômée de l’école des Beaux-Arts et très créative, s’intéressant entre autres aux courants impressionniste et pointilliste, expérimente toutes sortes de médiums. Notons encore que Kelly se réfère à des artistes asiatiques et leurs recherches sur le questionnement de l’image de soi, de la maladie et de la perte de souvenirs. Elle présente à Viviez, salle du conseil municipal, une série constituée de portraits de femmes (en peinture digitale, hybridée à différents matériaux), à travers lesquels elle a transmuté des épisodes dépressifs. Jusqu’au 23 novembre, du lundi au vendredi, 9 h-12 heures et 14 h-17 heures.

Des Voyages intérieurs à Decazeville. Sophie Marguet, qui arrive de la région Rhône-Alpes, s’est installée il y a peu à Cransac. Elle apprécie d’ailleurs l’accueil chaleureux que lui a adressé la population du Bassin. Cette artiste pratique aussi bien la sculpture, le moulage, la fabrication de figurines, le dessin que la peinture et la poésie. Sophie présente une série de peintures très graphique (19 tableaux) ainsi que des créations textiles inspirées par les peuples premiers. "Rendre visible le monde invisible dans lequel naviguent ces cultures". Au resto associatif La Bassine, rue Clémenceau à Decazeville, du lundi au vendredi, 11 h à 17 heures ; le dimanche, de 12 h à 18 heures.

La vie en couleur à Cransac. Autodidacte, Monique Valette peint l’acrylique, le pastel, l’huile, avec un penchant pour l’abstrait et la peinture au couteau. Elle réalise notamment des arbres "qui symbolisent la vie, enfonçant leurs racines pour ensuite mieux grandir… Autant les rendre vivants, pétillants, mystérieux…". À découvrir aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme de Cransac.

Autour du dessin à Livinhac-le-Haut. La Ruthénoise Irène Fau, qui a suivi l’école Supérieure d’Arts Graphiques de Paris, se passionne pour le dessin "sur le vif", l’énergie et la spontanéité du moment. Elle excelle aussi en pratiquant le monotype, la lino gravure et collage. Irène est invitée par l’association Olt’His, ses œuvres sont visibles an centre culturel Camille Couderc, à Livinhac-le-Haut, jusqu’au 15 décembre.