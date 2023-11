Salmiech. Les aînés planchent sur les activités 2024

Le club des aînés a organisé son assemblée générale pour clôturer l’exercice 2023 en présence de 80 adhérents. Les coprésidents Ginette Capgras et Alain Vernhes ont fait le point sur les activités réalisées : randonnées, aquagym, perfectionnement au Code de la route et en informatique, sorties culturelles, spectacles hebdomadaires du mardi, sans oublier les repas et goûters de décembre à juillet.

Le bilan financier est toujours stable et le bureau remercie la mairie pour la subvention. Concernant les futures activités à envisager, le conseil d’administration dépouillera les propositions afin d’élaborer un programme pour 2024. Six membres de ce conseil d’administration sur quinze ont été renouvelés. Cette assemblée a été suivie par une intervention d’Aurélie Gaven, coordinatrice du point info séniors. Ce service permet d’obtenir des informations ou être soutenus dans les démarches, sur place ou à domicile. Des actions de prévention et d’animation sont proposées en fonction des besoins d’habitants du territoire : information santé, ateliers mémoire, ateliers d’échanges pour les aidants.

Cet après-midi riche en informations s’est clôturé par un buffet gourmand offert par l’association. Le conseil d’administration a élu son nouveau bureau. Plus de détails sur les activités seront envoyés par courrier mail et seront disponibles sur salmiech. fr et sur le bulletin municipal. Tous les seniors peuvent adhérer pour seulement 15 €/an.