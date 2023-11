'Uncanny valley' : la tendance make-up effrayante qui affole les réseaux sociaux

(ETX Daily Up) - Halloween est bel et bien terminé, mais les socionautes n'en ont visiblement pas fini avec les tendances beauté terrifiantes. La preuve avec le 'Uncanny valley', une nouvelle inspiration qui consiste à se maquiller pour ressembler à un robot. Et il faut croire que les utilisateurs de TikTok, où la tendance est devenue virale, aiment se faire peur puisque les hashtags associés à cette mise en beauté ont déjà généré plus de 100 millions de vues.

Les termes 'uncanny valley', qui signifient 'la vallée de l'étrange' en français, n'ont pas été inventés par les utilisateurs de la plateforme chinoise. Ils existaient bien avant que ces derniers ne les transforment en une tendance beauté. Ils renvoient même à une théorie présentée par le roboticien japonais Masahiro Mori dans les années 1970, traduisant l'appréhension et le malaise, sinon l'impression d'étrangeté, ressentis face à une représentation humanoïde - autrement dit une forme d'intelligence artificielle (IA) presque humaine. C'est exactement ce sentiment que cherchent aujourd'hui à reproduire les socionautes avec la tendance 'Uncanny valley makeup', qui entend effrayer leurs abonnés.

Et ça fonctionne ! Il suffit de jeter un œil à l'ensemble des vidéos postées sur le sujet sur TikTok pour s'apercevoir du malaise et de la peur engendrés, mais les utilisateurs apprécient aussi grandement ces tutoriels futuristes. A ce jour, les hashtags #uncannyvalleymakeup et #uncannymakeup pointent respectivement à 87 millions et 33 millions de vues sur le réseau social chinois, tandis que #uncannyvalley flirte avec les 900 millions de vues. Des chiffres qui témoignent d'une certaine fascination pour cette tendance à une époque où les robots humanoïdes fleurissent un peu partout dans le monde.

A l'approche des fêtes de fin d'année, les tendances beauté se veulent habituellement féériques, mais il faut reconnaitre que cette année fait exception avec cette inspiration surprenante. Mais alors, comment la reproduire ? Il n'y a en réalité pas vraiment de règles spécifiques, les créateurs de contenus usant de techniques aussi diverses que variées. Il s'agit essentiellement de couvrir son visage de fond de teint, de correcteur, et autre highlighter pour jouer avec les contrastes et la lumière, et notamment le métamorphoser, de recouvrir ses sourcils pour les dissimuler, puis de modifier l'aspect de la bouche et des yeux à l'aide de crayon. Des étapes essentielles pour ressembler à un humanoïde et effrayer votre entourage… ou vos followers.