La majorité des salariés s'autocensurent au travail, selon une étude

(ETX Daily Up) - Le monde de l’entreprise oblige parfois à quelques concessions. Des salariés se sentent obligés de masquer certains aspects de leur personnalité pour mieux s’intégrer ou pour faire avancer leur carrière. Cette stratégie de dissimulation est plus répandue qu’on l’imagine au sein de la population active, comme le révèle un nouveau rapport.

Le géant de l’audit et du conseil Deloitte s’est penché sur les raisons qui poussent certains employés à adapter leur personnalité et leurs comportements au travail, avec l’aide du Meltzer Center for Diversity, Inclusion, and Belonging de la faculté de droit de l'université de New York.Pour ce faire, les deux organisations ont sondé plus d’un millier d’Américains travaillant dans divers secteurs d’activité. Elles ont constaté qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas eux-mêmes au bureau. Dans les faits, 60% des sondés disent agir différemment dans un contexte professionnel. Certaines catégories de salariés sont toutefois davantage dans la dissimulation que d’autres au travail. C’est notamment le cas des personnes appartenant à des minorités ethniques. Les deux tiers des répondants d’origine asiatique confient avoir recours à ce stratagème pour se fondre dans la masse salariale, tout comme 65% des Noirs et 62% des Latinos.

Les professionnels appartenant à la communauté LGBT+ sont aussi nombreux à s’autocensurer au travail pour assurer leur bien-être quotidien et préserver leur évolution de carrière. Ainsi, 68% des personnes transgenres et non-binaires déclarent porter un masque dans leur vie professionnelle. À titre de comparaison, seuls 56% des hommes cisgenres - ceux dont le sexe anatomique correspond à l’identité de genre - déclarent en faire autant.

Un stratagème coûteux

Les femmes ont aussi souvent recours à ce subterfuge par crainte d’être victimes de discrimination, surtout si elles travaillent dans des domaines où les hommes tendent à être majoritaires. "J'ai tendance à cacher ma féminité, même en tant que femme cisgenre, parce que je travaille dans un domaine dominé par les hommes (technologies de l'information et services publics). J'évite, par exemple, de porter des robes ou de me maquiller", a déclaré une répondante dans l’étude. Et elle n’est pas la seule : 64% des femmes interrogées portent un masque au bureau. Si l’on peut voir dans la dissimulation identitaire une forme d’intelligence situationnelle, ne pas être soi au travail a un coût. Les trois quarts des employés sondés affirment que cela les affecte négativement. Dans le détail, 60% disent que ce stratagème les épuise émotionnellement, et 54% que cela les empêche d’être au maximum de leurs capacités professionnelles.

Pour cause, s’autocensurer est un travail en soi. Il est éreintant de faire attention à ses moindres faits et gestes en présence de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques. Surtout si on est amené à les côtoyer durant des afterworks, des pots ou d’autres événements organisés par l’employeur pour renforcer la cohésion d’équipe. Ces moments conviviaux, à mi-chemin entre la sphère amicale et professionnelle, invitent à la confidence, ce qui décourage souvent certains salariés d’y participer.

Mais alors comment encourager l’expression de soi au travail ? Tout simplement en instaurant un climat de confiance et de bienveillance. Les entreprises doivent faire de la sécurité psychologique une priorité, si elles veulent que leurs employés ne craignent pas d’être eux-mêmes au travail. "Les organisations ne peuvent pas s'attendre à ce que les travailleurs soient authentiques au travail si elles ne créent pas les conditions dans lesquelles cette authenticité est valorisée", soulignent les auteurs du rapport.