Réquista. Des ateliers nature pour les seniors

Depuis quelques jours, les seniors des villages du Réquistanais accueillent Laurence Marie dans le cadre du nouveau projet Natur’âges porté par le Point Info seniors, Kalbéni, Génération Mouvement, centre de soins infirmiers et le Pôle de santé du Réquistanais avec le soutien de la conférence des financeurs.

Natur’âges est une action qui débute par le partage d’informations sur les bienfaits des plantes et une dégustation d’infusions froides et chaudes réalisées grâce à des cueillettes dans la nature. Des infusions qui sont proposées pour stimuler son système immunitaire avant l’hiver mais cela passe aussi par quatre points clés : le sommeil, l’alimentation, le stress et l’activité physique.

À la suite de cette première rencontre, il va en découler des ateliers dans les villages autour de la réalisation d’un baume naturel pour l’hiver et de la création d’un kokédama.

Une condition s’impose à la mise en place d’ateliers dans chaque village, la participation d’un minimum de dix personnes.

Pour toute information, vous pouvez contacter Laetitia ou Coralie au point Info Seniors 05 65 46 67 67/06 31 28 04 12 ou Francine à la communauté de communes 06 31 90 32 02.