Etrange accident en Occitanie : un automobiliste et sa voiture ensevelis sous des oranges sur l'autoroute A9

Les faits se sont déroulés ce vendredi 17 novembre vers 16h30 près de Sète dans l'Hérault.

Pour une raison jusqu'à lors inconnue, ce vendredi 17 novembre vers 16h30 sur l'autoroute A9 au niveau de la sortie 33 pour Sète, près de l'aire de Gigean, un poids-lourd circulant en direction de Montpellier et transportant une cargaison d'oranges s'est renversé non seulement sur la route, mais aussi sur une voiture avec une personne, un homme, à son bord. Le poids-lourds a deversé son chargement d'oranges sur la chaussée et quasiment enseveli le véhicule, qui s'est retrouvé à l'envers sous les oranges et la remorque du camion, rapporte Midi Libre. Selon InfOccitanie, l'accident a impliqué plusieurs autres véhicules, et provoqué un suraccident dans les bouchons.

Au moins un blessé grave

La circulation a été totalement interrompue tout de suite après l'accident, puis s'est faite sur une seule voie alors que les secours intervenaient. Des pompiers de Sète, Bouzigues et Frontignan se sont rendus sur place, pour porter notamment secours à l'automobiliste, conscient mais coincé à l'envers dans son véhicule. Aucune information sur l'état de santé du conducteur du poids lourd et de ceux des autres véhicules impliqués dans cet étrange accident.

Au moins une personne serait griévement blessée, son état ayant nécessité l'intervention de l'hélicoptère de la Sécurité civile.

Vers 18h45, l'accident était encore en cours de traitement et perturbait toujours la circulation.