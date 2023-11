Les paillettes, la nouvelle arme pour détecter l'infidélité et les mensonges des hommes

(ETX Daily Up) - Normalement, les paillettes sont destinées à illuminer un maquillage ou une tenue. Mais cet accessoire brillant revêt plus de fonctions qu’on ne le pense. Des internautes américaines s’en servent pour surveiller leur compagnon, pour détecter leur moindre mensonge ou leur infidélité, ou pour se venger d’un ex qui les a trompées.

Les personnes qui utilisent des paillettes pour se maquiller ou qui portent des vêtements scintillants le savent : il est très compliqué de s’en débarrasser complètement. Cette poudre brillante se répand partout et vous pouvez en retrouver pendant des jours, voire des semaines. Cette longévité fait des paillettes un outil idéal pour surveiller sa moitié. Des internautes, principalement des femmes, abreuvent TikTok de vidéos dans lesquelles elles dissimulent des paillettes un peu partout pour tester la loyauté de leur partenaire, ou les surveiller.

Chrissy J conseille, par exemple, à toutes les femmes qui soupçonnent leur moitié d’infidélité, de cacher des paillettes dans le miroir de courtoisie de la voiture. Si votre compagnon fait monter une autre femme dans la voiture, celle-ci ouvrira le pare-soleil côté passager et le miroir, laissant ainsi s’échapper les particules brillantes dissimulées. Elles se répandraient alors dans la voiture et deviendraient une preuve concrète de son infidélité, selon ces internautes.









Avec des paillettes, cette Américaine surveille également de près son mari. Elle en cache dans la salle de bain ou les toilettes pour savoir si son mari a bien fait le ménage dans la maison comme elle le lui avait demandé.

Autre utilisation de cette poudre brillante : la vengeance. Une myriade de vidéos montre des femmes trompées déversant des paillettes absolument partout dans l’appartement de leur ancien partenaire, mais aussi dans leurs chaussures et leurs vêtements. Le tout sur une chanson prônant le "girl power". "J'ai fait ça à mon ex et je peux dire que sa xbox était très jolie", peut-on lire dans les commentaires d’une vidéo reprise par Moxi Moments dans laquelle une femme remplit les poches d’un pantalon masculin de paillettes. Certaines rivalisent d’imagination en proposant de verser des paillettes dans le tuyau d’eau relié à la machine à laver.