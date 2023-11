Circulation : ce nouveau site vous informe si votre voiture a été placée en fourrière, et où

C'est fini, de faire le tour des fourrières à la recherche de sa voiture, ce nouveau site du gouvernement vous renseigne.

Si vous ne trouvez plus votre véhicule, il n'est plus nécessaire d'appeler toutes les fourrières pour savoir s'il a été embarqué. Un nouveau site internet, lancé par le gouvernement, permet de savoir en quelques clics si votre voiture est placée en fourrière, et où.

"La simple saisie du numéro de votre plaque d'immatriculation vous permet de vérifier si le véhicule a été enregistré par le système d'information des fourrières. Si le véhicule est présent dans la base de données, sa localisation et les coordonnées de la fourrière où il se trouve vous sont indiquées", présente le site du service public. Voici le lien pour vérifier si votre véhicule est en fourrière.

Pourquoi mon véhicule se retrouve en fourrière ?

Ce nouveau service en ligne est accessible depuis le 26 octobre 2023. Plus de 1 100 fourrières sont répertoriées dans le système. Le site du service public conseille de rechercher plusieurs fois son véhicule sur le site, s'il n'apparaît pas immédiatement, "car il peut y avoir un décalage entre l'enlèvement du véhicule et son enregistrement dans le système d'information de la fourrière".

Pour rappel, la mise en fourrière intervient lors d'infractions graves au Code de la route, ou bien pour mettre fin à un stationnement dangereux, abusif, gênant ou entravant la circulation.

Que faire si vous voyez votre véhicule se faire enlever ? Si vous arrivez au moment de l'enlèvement et que le véhicule 3a encore toutes ses roues en contact avec le sol3, vous pouvez interrompre la procédure et récupérer immédiatement le véhicule. Vous devrez alors vous acquitter sur place du montant de la contravention ou signer une reconnaissance de dette vous engageant à la régler.

Et si le véhicule a été volé ?

Si votre véhicule n'est pas à l'endroit où il était garé, et s'il n'apparaît pas dans la base de données des fourrières... Il est possible que le véhicule ait été volé. Si cela arrive, vous devez contacter les services de police ou de gendarmerie à proximité, puis éventuellement porter plainte pour vol.