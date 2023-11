"On a terminé la phase la plus importante" : bientôt la fin du chantier de la Sagrada Familia, à Barcelone

Plus de 140 ans après le début de sa construction, le chef-d’œuvre d’Antoni Gaudi entame l’un des derniers chapitres de son histoire.

Dans la soirée du dimanche 12 novembre 2023, les quatre tours des évangélistes de la Sagrada Familia se sont illuminées pour la première fois, après avoir été bénies par l’archevêque de Barcelone, lors d’une célébration exceptionnelle.

"On a terminé la phase la plus importante"

"C’est une grande satisfaction, car c’est le début de la fin des travaux de la Sagrada Familia. On a terminé la phase la plus importante", explique le président de la fondation de la Sagrada Familia, Esteve Camps. "Les deux façades, celle de la Nativité et celle de la Passion sont terminées. Après l’inauguration de la tour de Marie il y a deux ans, avec ces quatre tours, maintenant, on a achevé les tours centrales. Il ne manque plus que la tour de Jésus Christ, la plus grande. Elle mesure 172 m de haut et nous allons l’inaugurer, si tout va bien, fin 2025 ou début 2026 pour le centenaire de la mort de Gaudi." Renversé par un tramway en se rendant sur le chantier de l’église, l’architecte catalan est décédé en 1926.

135 mètres de haut

Les tours de saint Luc et saint Marc, achevées en 2022, et celles de saint Matthieu et saint Jean, terminées en septembre dernier, mesurent chacune 135 m de haut et sont couronnées d’une immense statue en pierre blanche de 4,5 m : un ange, un aigle, un lion et un taureau. Elles seront illuminées chaque soir jusqu’à l’épiphanie, début janvier.

"Mon client n’est pas pressé. Dieu a tout le temps du monde", disait avec le sourire Antoni Gaudi.

Mais après 141 ans de travaux, la livraison approche et les grues vont bientôt disparaître. En 2026, lorsque la plus imposante des tours, celle de Jésus Christ, sera achevée, c’est presque toute la Sagrada Familia, conçue comme "un hymne à Dieu" qui sera terminée. Il ne restera plus qu’à aménager la façade de la Gloire, l’entrée principale, prévue à l’horizon 2033.